【ロサンゼルス＝平沢祐】米大リーグは２９日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第５戦が行われ、大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（ナ・リーグ）は１―６でブルージェイズ（ア・リーグ）に敗れ、通算２勝３敗となった。

１番指名打者で出場した大谷は４打数無安打。第６戦は３１日にカナダのトロントで行われる。

ＷＳの残りの試合は敵地で行われるため、本拠地ドジャースタジアムでは今季最後の公式戦となったドジャース。一回、ブルージェイズに先頭から２者連続の本塁打を許し、沈んでいた球場の空気を一変させたのは、８番Ｅ・エルナンデスの一振りだった。

三回一死、先発右腕イェサベジの内角高めの直球をとらえ、左翼席に運んだ。ＷＳでは２０１８年以来、通算２本目の本塁打だった。

「キケ」の愛称で親しまれ、ファンから絶大な人気を誇る３４歳。内外野を守れるユーティリティープレーヤーで、今季のＷＳではここまでの全５試合に出場している。

この日でドジャースの選手としてポストシーズン通算９０試合目の出場となり、球団最多を更新した。「ここは普通の球団ではない。ロサンゼルス・ドジャースだ。長い歴史を持つ球団で、プエルトリコ出身の自分がここまで来られたことは本当に特別なことだ」。短期決戦では何度も勝負強い打撃を見せ、心強い存在だ。（帯津智昭）