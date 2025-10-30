【NASCAR】第35戦 Xfinity 500／マーティンズビル・スピードウェイ（日本時間10月28日）

【映像】弾き飛ばして首位浮上！衝撃の瞬間

アメリカで人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第35戦が開催された。プレーオフの上位進出争いをしている2台の間で見られた、壮絶なオーバーテイクがファンを熱狂させている。

第33戦と第34戦で勝利したチェイス・ブリスコーとデニー・ハムリンは、最終戦のチャンピオンシップ（優勝決定戦）進出資格を獲得しており、残る枠は2名となった。そのため、今回のレースでは、ポイント的に5位以下となっていたライアン・ブレイニーとウィリアム・バイロンが激しくトップを争っていた。バイロンは予選でポールポジションを獲得し、その後もステージ1とステージ2を制するなど、レース前半はほとんどの周回で集団をリードしてきたが、ファイナルステージに入って以降、すでに100周以上もブレイニーにトップの座を開け渡してしまっている。しかし残り44周となったところで、長らく機をうかがっていたバイロンの24号車がついに牙をむく。短いストレートを終えてターン（コーナー）へ進入する際、一瞬の隙を突いて、ブレイニーの12号車のインに24号車の頭をねじこんだのだ。

しばらくこのオーダーのまま走り続けてきたことや、前方に周回遅れのマシンがいたこともあって、さすがのブレイニーもブロックが遅れてしまう。「インに行きました！ インに行って…弾き飛ばした！」と実況の増田隆生氏が叫んだとおり、遅れてイン側へ寄せた12号車は、24号車によってアウト側へ押し戻されてしまった。

強引だがNASCARらしいエキサイティングなオーバーテイクシーンを観た視聴者からは、「荒い」「ブレイニーが弾かれた！」「けっこう強引にいったなw」「やり返せ！」「こじ開けたねぇ」「当てていくスタイル」など、NASCARの熾烈な戦いを楽しんでいる様子が伝わってくる。

息詰まる優勝争いは、解説のジャック・アマノ氏によれば「一瞬の隙を突かれた」アタックで勝負あり。結果、バイロンはポール・トゥ・ウィンでこのレースの勝利を掴み、同時にチャンピオンシップへチャレンジするための切符を獲得することとなった。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）