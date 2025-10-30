お宮参りで絶対に孫を離さない義母。お嫁さんの両親にも抱っこをさせず、独り占めするなんてひどいですよね……。今回は、そんな義母が撃退されたエピソードをご紹介します。

5歳の子でもわかるのに

「長女のお宮参りのとき、義母が常に長女を抱っこしていて、私や私の両親は一切抱くことができませんでした。両親は遠方に住んでいるから滅多に来られないのに……。それ以来、義母のことが嫌いになりました。

それから5年がたち次女が生まれて、またお宮参りをすることに。正直、義母は呼びたくなかったけど、そういうわけにもいかず……。案の定、お宮参りで義母は常に次女を抱っこしていました。夫が私の両親に代わるように促しても、『次女ちゃんは私の腕が落ち着くみたい！』『泣いちゃったら可哀想だから！』と、またしても独り占めしようとしていて。

そんな義母を見た長女。『おばあちゃん、順番ってわかる？』『次の人に代わってあげないとダメだよ？ ね？』と、まるで小さい子に言い聞かすように義母に言っていて、思わず笑ってしまいました。

5歳の子でもわかるようなことなのに、本当に恥ずかしいですよね。義母は顔が引きつっていました（笑）。その後、両親も無事に次女を抱くことができました。長女には本当に感謝です」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 順番を守らないなんて、大人として情けないですよね……。しかも、5歳の子に注意されるなんて。孫は自分の所有物じゃありませんよ。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。