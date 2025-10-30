アニメ「クレヨンしんちゃん公式チャンネル」登録者数100万人突破！約13時間の“大鑑賞”イベント開催

テレビアニメから厳選した動画を配信し、劇場版の最新情報やオリジナル企画なども届け好評を博しているYouTube「【アニメ】クレヨンしんちゃん公式チャンネル」。

同チャンネルの登録者数が、2025年8月についに100万人を突破しました。

これを記念し、11月1日（土）に特別企画『“登録者100万人”×“100のおはなし”大鑑賞スペシャル！』が開催されることが決定。

これまで同チャンネルで配信されてきたおはなしの中から、視聴数が多かったおはなしを厳選。さらにその中から選ばれたじつに100作品を、約13時間の“超！大ボリューム”で一気に配信します。

「大鑑賞スペシャル」ということで、作品を“観る”だけでなく、“一緒に体験する”ことをテーマに、リアルタイムでの感想やコメントを共有して新たな発見が生まれ、1話1話を味わう時間となります。

リアルタイムで集まる視聴者同士のやり取りから、作品を中心としたつながりが育まれていくことも大きな魅力です。

「またずれ荘」や「ホラー回」など、人気のおはなしを多数配信予定！

アニメ『クレヨンしんちゃん』をこれまで観てきたファンのみなさんはもちろん、これから作品に触れる人にとっても新たな楽しみ方の入り口となるこの企画。それぞれおはなしが分かれているので、途中からでもいつでも参加することができます。