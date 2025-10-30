【「PARADE」2025秋号】 10月30日発売 価格：1,760円

「PARADE」2025秋号 表紙 桃月なしこ

小学館は、グラビアムック「PARADE」第2号を10月30日に発売した。価格は1,760円。

本書は、「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもと、2025年7月に誕生したグラビアムックの第2号。

今号の表紙を飾るのは桃月なしこさん。グラビア歴8年で初めて受けた“けだるげ”というリクエストに、見事な表現力で応えている。中面を盛り上げるのは「ピュアすぎる」の代名詞で知られる森脇梨々夏さん、「全鳥取県民の妹」として愛される白濱美兎さん、抜群のスタイルを誇るクールビューティ・斉藤里奈さん、今年グラビアデビューしたばかりの新星・沢美沙樹さん、アイドルグループ「＃よーよーよー」のピンク担当・由良ゆらさんら。そして、「アイドル史上最高傑作」と評される熊澤風花さんが裏表紙を飾っている。

「PARADE」2025秋号 裏表紙 熊澤風花

巻末では7人分のサイン入りチェキ計35枚の読者プレゼントも実施している。さらに白濱美兎さんのグラビアに出演したサメの浮き具も本人サイン入りでプレゼント。

電子版は本誌に未収録の写真をたっぷり盛り込んだ7人×6ページ＝46ページ増で価格は本誌と同じ。こちらもぜひチェックして欲しい。

熊澤風花さんが「PARADE掲載記念」オンラインサイン会を開催

今号の裏表紙を飾った熊澤風花さんが、「PARADE掲載記念オンラインサイン会」を11月5日19時より開催する。生写真やサイン入りチェキ、サイン入り色校、特製オリジナルクリアカードなど、豪華特典も用意されている。詳細は下記特設ページを参照してほしい。

森脇梨々夏 撮影／横山マサト

白濱美兎 撮影／松田忠雄

斉藤里奈 撮影／花村克彦

沢美沙樹 撮影／TOYO

由良ゆら 撮影／藤本和典