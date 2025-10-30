冬の空間に、やさしくなじむ楕円形こたつ「アウロラ」


丸みのあるフォルムが、空間にやさしさをプラス

部屋にこたつを置くと、冬の風景がちょっと変わって見えてきます。そこに生まれるのは、あたたかさだけでなく、人が自然と集まる空間。特に丸みのあるフォルムのものなら、心までほぐしてくれそうです。

このたび登場したのが、楕円形こたつ「Aurora(アウロラ)」。曲線のやさしい佇まいと、冬のあたたかさを支えてくれる道具としての頼もしさを兼ね備えた新商品です。

■ふんわりと、やさしい印象の楕円形こたつ

「アウロラ」は、角のない丸みのあるデザインが印象的。柔らかな木目とシンプルなシルエットは、北欧・ナチュラル・モダンなど、さまざまなインテリアにしっくりなじみます。ひとり暮らしのワンルームから、ふたり暮らし、ファミリーまで、使う人を選ばないちょうどいいサイズ感。オフシーズンには、こたつ布団を外してセンターテーブルとして使えるのも魅力です。

丸みのあるフォルムが、空間にやさしさをプラス


■100センチ幅の天板で、ワーク＆リラックスが叶う

天板サイズは幅100センチ×奥行60センチ。ノートパソコンとマグカップを並べても、余裕のある広さです。自宅でのリモートワークや、お子さまの学習スペースとしても活躍。生活の中心に自然と溶け込むような、そんなこたつです。

幅100センチの天板が、ワークスペースにも心地よくフィット


■カラーも布団も選べる、わたし仕様のこたつ空間

テーブルは、やさしく明るい「ナチュラル」と、落ち着いた印象の「ブラウン」の2色展開。天板は、まるで本物の木のような質感に仕上げられています。

さらに、こたつ布団は全12種類から選べます。素材や手触りの異なる4シリーズがそろい、すべて洗濯機で洗えるのもうれしいポイント。自分好みの“こたつ空間”がきっと見つかります。

カラーも素材も自由に選べる、12通りのこたつ布団


■こたつ布団ラインナップ

■ルナ

ラビットファーのようなふわふわ感と、ぽこぽことした立体感が魅力。高密度でなめらかな肌触りは、昨年も大人気でした(全3色)。

まるでラビットファーのよう。ふわふわ感に包まれる「ルナ」


■モクモク

ケーブルニットのようなジャガード織りが印象的。毛足の長いボアが空気を含み、しっかりとあたたかさをキープ。2025年の新作です(全2色)。

まるでセーターのようなぬくもり。「モクモク」シリーズ


■ポカ

圧迫感を軽減した薄手デザイン。フランネル生地の上品な編み模様が、空間に軽やかさを添えます。こちらも2025年新作(全2色)。

軽やかさと心地よさを両立した、薄手タイプの「ポカ」


■メレンゲタッチ

とろけるようなフランネルの質感。どんな部屋にもなじむシンプルさで、長く使える定番人気のデザインです(全5色)。

とろけるような肌ざわりが魅力の「メレンゲ」シリーズ


■節電もかなえる、薄型ヒーターを採用

ヒーターには500ワットのハイパワーな薄型タイプを採用。こたつとしてのしっかりしたあたたかさはそのままに、ヒーターが目立ちにくいデザインです。気になる電気代は、1時間あたり約5.3円(※1)。セラミックヒーターやストーブに比べて経済的で、省エネにもつながります。

(※1)：石英管ヒーター500ワット(強モード)使用時。消費電力170ワット時。電気料金目安は31円(税込)/キロワット時で試算。

電気代は1時間あたり5.3円と経済的


■見た目も使い勝手も、こだわりを感じる設計

天板には、天然木のような風合いを再現したメラミンシートを使用。傷や熱に強く、水をこぼしてもサッと拭くだけでお手入れも簡単です。

脚部には、ナチュラルな風合いのラバーウッド材(ウレタン塗装)を使用。オールシーズン使えるデザインです。ネジ不要で手で回すだけの組み立て式で、女性ひとりでも安心して設置できます。

木のぬくもりと扱いやすさ、どちらも叶える天板


使い心地のよさは、細やかな設計から


■商品情報

■商品名：楕円形こたつ Aurora+ルナ/モクモク/ポカ/メレンゲ

価格：1万9990円(税込)〜

＜こたつテーブル仕様＞

サイズ：約幅100×奥行60×高さ40.5センチ

梱包サイズ：約103×64×12センチ(約18.5キロ)

生産国：マレーシア(こたつ本体)

※備考：組立品(工具付属)・折りたたみ脚ではありません

＜掛け布団仕様(共通)＞

サイズ：約170×210cm

素材：ポリエステル100％

生産国：中国

お手入れ：洗濯ネット使用推奨／ドラム式不可・縦型またはコインランドリー推奨

担当者の方に話を聞いてみました。

――「アウロラ」のターゲットについて教えてください。

主にひとり暮らしやふたり暮らしの方に向けてご提案しているこたつです。

――イチオシポイントはどういったところでしょうか？

小さすぎず大きすぎない絶妙なサイズ感が魅力です。また、ナチュラルな木目調のデザインは、こたつ特有の“冬だけ”という印象が強すぎず、オールシーズンで使いやすい見た目に仕上げています。さらに、掛け布団は全12種類をご用意。素材も見た目もさまざまで、自分好みのこたつ空間をつくれるのがポイントです。

丸いこたつに憧れているけれど「スペース的に難しい…」という声もよく耳にします。そんな方にも、奥行が控えめな楕円形ならすっきり置けて、お部屋にゆとりを持たせながら“丸みのあるやさしさ”を楽しんでいただけます。

――ユーザーへのメッセージをどうぞ。

これから寒さが本格的になる季節。そんな時期だからこそ楕円形のこたつを取り入れて、おしゃれであたたかな冬の時間を楽しんでください。

やさしいデザインとぬくもりをあわせ持つ「アウロラ」。心と体をゆるめるこたつの時間で、冬の暮らしをもっと心地よくしてみませんか。

文＝今田香