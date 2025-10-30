特別な日に虹色の夢を♪ 子どもの憧れを叶える、「RerCu(レアキュー)」からレインボーチュールドレスが登場
「好き」がきっと見つかる。ときめきをまとう7つの色
おめかしする日、ドレス選びにときめくのは、きっと子どもも大人も同じです。「せっかくなら、特別な1着を」――そんな気持ちに応えるように、人気の子どもドレスに新しい色が仲間入りしました。
子どもドレスブランド「RerCu(レアキュー)」のなかでも人気シリーズ「ky006 ロング丈チュールドレス」に、虹のようにきらめく“レインボーカラー”が加わりました。上品なシルエットと、ふわりと揺れるチュールが魅力のこのドレスは、これまで単色のみの展開でしたが、今回新たにグラデーションの美しい5色と、柔らかな印象の2つの新色を追加。全7色の新しい表情がそろい、従来のシンプルな色みに加えて、より華やかで夢のあるカラーバリエーションが広がりました。個性に合わせた1着を選ぶ楽しさも、ぐっと増しています。
レインボーカラーは「サックス」「パープル」「ピンク」「イエロー」「グリーン」の5色。光の角度によって繊細に表情を変えるチュールは、写真映えも抜群です。加えて、単色の「シャンパン」「サックス」も登場し、シーンや好みに合わせた1着を選びやすくなりました。
胸元には繊細なプリーツが施され、立体的で上品なシルエットを引き立てます。ウエストには調整できるリボンがあしらわれており、体型に合わせてフィットしやすく、着るたびに“ちょうどいい”心地よさを感じられるつくりに。小さなドレス姿をよりいっそう愛らしく見せてくれます。コンシールファスナーで子どもでも着脱しやすく、肌にやさしい裏地付きなので、長時間でも快適に過ごせます。
柔らかく輝くチュール素材が、動くたびに表情を変えます。写真撮影やステージでも華やかに映えるため、発表会や七五三、結婚式など華やかな場面はもちろん、家族で残す記念の1枚にもぴったりです。
【販売情報】
・商品名：RerCu 子供ドレス ロング丈チュールドレス
・新色：レインボーサックス／レインボーパープル／レインボーピンク／レインボーイエロー／レインボーグリーン／シャンパン／サックス
・サイズ：110センチ〜165センチ
・価格：5990円(税込)
・発売日：2025年10月15日
・販売サイト：Rilina公式販売サイト
・販売元：株式会社V&V
なお、公式オンラインサイト「Rilina」では、2025年10月31日(金)までの期間限定で2500円相当のヘアアクセサリーをプレゼント中。さらに新規会員登録で使える300円OFFクーポンも用意されています。気になる方はチェックしてみてください。
担当者の方に話を聞いてみました。
――今回の新色追加の意図はどういったところでしょうか？
お客様からの「より特別感のあるカラーが欲しい」というご要望を受けて実現しました。これまでの単色モデルの上品さを保ちながら、発表会や記念撮影などで“映える”カラー展開を目指しています。
――イチオシポイントを教えてください。
虹のように輝くチュールのグラデーションが最大の特徴です。自然光の下でも照明の下でも美しく見えるよう、素材の透け感と光の反射を何度も調整しました。特にレインボーシリーズは、お子様が歩くだけで舞台の主役になれる1着です。
――開発において苦労した点などありましたか？
開発段階では、チュールの色みの重なりや生地の組み合わせに苦労しました。重ね方によっては色が濁って見えることもあり、何度もサンプルを作り直しました。最終的には、軽やかで透明感のある理想的なグラデーションを実現できました。
――ユーザーへのメッセージをどうぞ。
お子様の大切な瞬間を彩る1着として、多くのご家族に喜んでいただけることを願っています。期間限定のキャンペーンもぜひご利用いただき、RerCuの新しい世界観を楽しんでください。
特別な瞬間に、ときめきを添えるレインボードレス。豊かなカラーバリエーションのなかから、子どもににぴったりの「似合う色」を見つけてみませんか。この秋、新しい輝きに出合えるはずです♪
文＝今田香