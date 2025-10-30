ペドリが数週間の負傷離脱へ…バルセロナは代表ウィークで負傷の2選手が練習復帰
バルセロナは29日、MFペドリが左足腿二頭筋を断裂したことを発表した。『ESPN』によると11月の国際Aマッチウィーク前に復帰することは難しく、数週間の離脱が見込まれているという。
ペドリは今季全試合の先発出場を続けていたが、今月26日のエル・クラシコで2枚目の警告による退場となり次節の出場停止が確定していた。ただ負傷により11月2日のエルチェ戦のほかUEFAチャンピオンズリーグのクラブ・ブルージュ戦と国際Aマッチウィーク前最終戦のセルタ戦も主軸を欠くことになりそうだ。
その一方、今月の国際Aマッチウィーク期間中に負傷したFWロベルト・レバンドフスキとMFダニ・オルモは29日のトレーニングに合流したことが伝えられており、復帰が期待されている。クラブ公式Xでは仲間から復帰を祝われる2人の様子が投稿されている。
