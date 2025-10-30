夜ドラ『いつか、無重力の宙で』（NHK総合）が10月30日にいよいよ最終回をむかえる。本作は、高校時代に一緒に宇宙に行こうと夢を語り合った天文部の4人が大人になって再会し、小型人工衛星を開発するという物語だ。

参考：木竜麻生×田牧そらが共有した飛鳥の人物像 『いつか、無重力の宙で』の“重力”の正体とは

広告代理店に勤める飛鳥（木竜麻生）は、会社の採用サイトのロールモデルに選ばれるほどの「シゴデキ」。上司と後輩に挟まれて、周囲が求めることに応えようと、ついつい受け持たなくていい仕事まで抱え込んでしまう。目の前の現実と向き合うことに精一杯で、自分が本当は何をしたいのか、どう生きたいのかがわからなくなっていた。

そんな飛鳥の前に、高校時代に突然姿を消した親友・ひかり（森田望智）が13年ぶりに姿を現す。ひかりとの再会によって飛鳥は、これまで蓋をしてきた「宇宙への夢」の箱が開いてしまう。

一方のひかりは、高校時代から一時もブレることなく宇宙一筋で生きてきた。大学で航空宇宙学を学びJAXAに就職したが、がんを患ったため仕事を辞め、宇宙への夢も断念せざるを得なくなった。ひかりは高校生のときにも最初のがんに侵されており、それが天文部の仲間たちの前から彼女が姿を消した理由だったのだ。

ひかりの事情を聞いた飛鳥は一念発起。元天文部の残る2人も呼んで、小型人工衛星を作って宇宙に打ち上げようと提案する。

飛鳥に呼ばれた元天文部員の周（片山友希）は、食品メーカーの営業としてキャリアを積んでいる。イタリアンレストランのシェフである彼氏の竜次（真丸）と充実した日々を送っていて、高校時代に追いかけていた宇宙のことなどすっかり忘れていた。

もう一人は、ひかりに負けず劣らず宇宙オタクだった晴子（伊藤万理華）。彼女は宇宙建築の仕事を志して大学で建築学を学んだが、在学中に交際相手との間に子どもを授かり結婚、その後離婚。現在は市役所の「まちづくり課」で働いている。シングルマザーの晴子にとって、「子育てと仕事」という目の前の現実にもうひとつ「人工衛星の開発」を加えることは、4人の中で最もハードルが高いことだった。

かくして、バラバラだった4人が13年ぶりに集まって、言い出しっぺの飛鳥をリーダーとする“大人天文部”「OSUMI BASE」が発進する。やがてこのプロジェクトは大学教授の和泉（鈴木杏）や、彼女の研究室に在籍する大学生たちをも巻き込んでいく。

本作の物語の骨組みは至ってシンプルだ。「主人公が仲間を次々と集めていき、大きなミッションに挑む」という、シナリオの分類でいえばいわゆる「桃太郎型ストーリー」と言える。

「大人になった主人公が『みんなの憧れの的』であった高校時代の親友と再会し、彼女ががんに侵されていると知る。主人公の働きかけで連絡が途絶えていたかつての仲間たちを再集結させる」というプロットは、韓国青春映画の王道『サニー 永遠の仲間たち』（2011年）をも彷彿とさせる。

「宇宙」「人工衛星」というテーマこそ目新しいが、決して気を衒った作品ではない。それなのに、なぜこのドラマはこんなにも観る者の心を掴んで離さないのだろうか。

まず、本作の魅力として「会話のリアリティ」を外して語ることはできないだろう。脚本を手がけた武田雄樹は、デビュー作となる『高速を降りたら』（2024年／NHK総合）から会話劇の手腕を発揮している。義兄弟3人が、各々の妻である三姉妹の父の危篤の知らせを受けて東京から地方の病院へと向かう。ほとんどのシーンを車内もしくはパーキングエリアでの会話劇に割いていながら、かけ合いの面白さと「3人のキャラ立ち」により、観る者を飽きさせない作品だ。

武田脚本の「キャラの粒立ち」「会話劇」の妙はこの『いつか、無重力の宙へ』にも存分に引き継がれている。飛鳥・ひかり・周・晴子が人工衛星開発という夢に賭ける日々の中で繰り広げられる「生きた会話」。他愛ない、何てことないやりとりに、4人それぞれの来し方と生き様が現れている。仕事や世の中、そして自分のことも少しずつわかりはじめてきた30代。4人が「素」になれる場所、ファミレス「ロメット」でわちゃわちゃするシーンは、ずっと見ていたいほどの楽しさがある。

第21回、二次がんの再発を打ち明けるひかりを3人が抱きしめる。泣きだしてしまうひかりに晴子が差し出したのが、街角で配られたコンタクトレンズの販促用ポケットティッシュだった。ひかりが「ありがとう。ごめんね」と言う。これは単にティッシュへのお礼だけでなく、みんなの気持ちに対して、また心配をかけてしまうことに対しての言葉だ。そんなひかりに、晴子と周は言う。

晴子「大丈夫。しつこいぐらいもらえるから」周「眼鏡やからな。ターゲティングされてんねんな」晴子「意地でも買わんから」

こんなやりとりに痺れてしまう。何気ない会話の中に、生身の人間の息遣いが宿っている。

このドラマは、4人の絆の原点である高校時代の回想がたびたび挿入され、過去と現在を行ったり来たりする構成になっている。だから16～17歳の飛鳥（田牧そら）・ひかり（上坂樹里）・周（白倉碧空）・晴子（山下桐里）と30代の4人の境目がシームレスであることが必須要件だ。これを、8人の俳優たちが見事に成し遂げている。

しかもそれぞれが「そのままストレートに大人になった」のではなく、同じ人物であることは間違いない（と感じられる）のに、各々違う経験を経て今があるという「十余年の歳月」がきちんと人物に乗っかっている。キャスティングの絶妙さはもちろんのこと、脚本の中でそれぞれのキャラクターが鮮やかなメリハリで書き分けられていて、人物の「芯」の部分を演出部と俳優部がしっかりと共有できているからであろう。

「大人になるにつれ、この世界の重力は少しずつ大きくなっている……気がする」

本作はこんなナレーションで物語の幕が開く。しかしこのドラマは単に「あの頃はよかった」というセンチメンタリズムに終始していない。いろんなしがらみや「重力」がのしかかってくるけれど、大人になれば、そのぶん知恵も増える。同じような出来事に面しても、大人だからこその対処の仕方が良きに働くことがたくさんある。大人には大人の良さがある。

たとえば、ひかりは高校2年の夏にがんを発症する。みんなから「太陽みたい」だと評される彼女は、自分が抗がん剤で毛が抜け、弱ったところを見せたくない、3人を悲しませたくないという理由から突然姿を消す。

特に仲間への愛着心が強い周は、一言も残さずにいなくなったひかりに腹を立て、彼女を自分の心の中から消そうとする。ひかりも周も、若さゆえの「0／100理論」の言動だ。

しかし大人になって再会した4人は、きちんと自分の気持ちを伝えて、相手の気持ちに耳を傾け、たまには相手に甘え、相手を抱きしめる術を知っている。互いに会わない十余年間の経験で培われたものを持ち寄ったから、腹を割って話せることがある。素人が人工衛星を開発して宇宙に飛ばすという無謀なチャレンジを成し遂げられたのも、4人それぞれの経験値があったからこそだ。

『いつか、無重力の宙で』は「コミュニケーションの物語」だと強く感じる。人は一人では生きていけない。誰かと関わり、影響しあって、頼って頼られて、初めて何かを成し遂げることができる。人間社会も、太陽系の惑星も、相互に作用し合うことで成り立っている。人工衛星を飛ばすことも、地球人と宇宙のコミュニケーションではないか。

会社の仕事をなんでも一人で抱え込みがちだった飛鳥は、「それ、分けられへんの？」という周の指摘にハッとする。ひかりは高校2年のときの悲しい断絶を繰り返すまいと、3人に頼ることを覚えた。宇宙にあまり詳しくなくて、ほかの3人におんぶにだっこだった周は、デジトーカで衛星から音声を降ろすときに必要な無線免許を必死に勉強して取得した。晴子は、3人と、愛する息子の岳（鈴木来希）に背中を押されて、「宇宙に向かって一直線」だった高校時代の情熱を再燃させた。

最初は渋々プロジェクトに参加していた和泉ゼミの大学生・彗（奥平大兼）は、それまでなんでも個人プレイでやり遂げてきた秀才で、人と関わり合うのが苦手だった。ところが、だんだん4人の熱意に巻き込まれ、かつて教授の和泉に言われた「一人では宇宙に行けない」ということを身をもって実感していく。

第6週で、ひかりは亡くなってしまう。ところが、ひかりの宇宙への熱情と、何があっても夢をあきらめない気持ちが、飛鳥・周・晴子・彗に宿っているのがわかるのだ。姿はなくとも、ひかりはずっとそこにいる。肉体はなくなっても、思いは死なない。それを引き継ぐ誰かの中で、人は生き続けることができる。このドラマが描く、生死の垣根を超えたコミュニケーションに胸が熱くなる。

度重なる試行錯誤と失敗を乗り越えて、飛鳥・ひかり・周・晴子・彗・和泉、そして「OSUMI BASE」に参加した学生たちの思いを乗せた人工衛星「ひかり」は無事JAXAのロケットから宇宙に放たれた。第31回では、宇宙から地球の姿を撮影して飛鳥たちのもとに届けることができた。さらに、デジトーカから3人の「地球を見たときのコメント」を数百キロ離れた宇宙から降ろしてくることに成功した。さらに彗は、まだ果たしていないミッションが、もうひとつあるのだという。

『いつか、無重力の宙で』は、一般人が人工衛星を宇宙に飛ばすという壮大な挑戦をする物語だ。しかし、なんらかのミラクルによってそれが叶えられたわけでも、ミッション完了後に飛鳥たちの人生が劇的に変わるわけでもない。

どんな偉業も、地道で小さなやりとりと、ひとつひとつの積み重ねの先にあり、そのプロセスこそが大事なのだと、このドラマは伝えている。かつて月に降り立ったニール・アームストロングが発した「これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ」という名言も、この哲学を言い表している。

寄り道も途中経過も、人生のすべてが無駄ではない。思いの種火さえ消さなければ、一度諦めた夢でも、違うかたちで叶うことがある。それは、たとえ肉体がなくなってもだ。だから、生きているうちに会いたい人に会って、できるだけやりたいことをやって、そしてやるべきこともやろう。そんな気持ちにさせてくれるドラマだった。はたして最終回では、どんな景色を見せてくれるのだろうか。（文＝佐野華英）