メイテックＧ、今期経常を4％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も6円増額

メイテックグループホールディングス <9744> [東証Ｐ] が10月30日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比12.4％増の101億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の196億円→204億円(前期は189億円)に4.1％上方修正し、増益率が3.6％増→7.9％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.7％増の102億円に伸びる計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の175円→181円(前期は198円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比23.3％増の52.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の12.9％→15.1％に上昇した。



