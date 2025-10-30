・レーザーテクがＳ高、アドテスト株の追従期待で思惑的な資金も流入

・山一電機は新値街道を舞い上がる展開、ＡＩとロボティクス融合で活躍余地広がる

・ディスコは反落、４～１２月期営業減益見通しで

・正興電の上げ足鮮烈、ＡＩデータセンター関連の受変電設備で新たな成長シナリオ

・シリウスＶがＳ高、電子基板の目視検査を自動化するＡＩ搭載製品を販売

・ＥＴＳ・Ｇは一時１７％高の急騰演じる、データセンター受変電設備の大型案件急増で物色人気復活

・ＡＲＥＨＤは続騰し上場来高値を更新、２６年３月期業績予想を上方修正し配当も増配

・Ｇｅｎｋｙ大幅高、第１四半期営業益２８％増で上半期計画進捗率５５％

・ＰＩが大幅反発、上期２ケタ増益と１４５万株を上限とする自社株買い発表を好感

・日本アビオに物色人気集中、今期営業４３％増益予想と過去最高更新を大幅上乗せ

・ＮＥＣはカイ気配スタート、４～９月期好決算で通期見通し引き上げ



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS