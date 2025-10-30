午前：債券サマリー 先物は続落、米金利上昇が影響 午前：債券サマリー 先物は続落、米金利上昇が影響

３０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による１２月利下げ観測が後退し、前日の米長期金利が上昇したことが影響した。



２９日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では０．２５％の利下げが決まったが、パウエルＦＲＢ議長はＦＯＭＣ後の記者会見で「１２月会合での利下げ決定は既定路線ではない」などと発言。タカ派的と受け止められ、２９日の米長期債相場が反落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及した。この日は日銀金融政策決定会合の結果が発表されるほか、夕方には植田和男総裁の会見が予定されており、積極的な買いが手控えられるなか債券先物は１３５円８０銭まで下押す場面があった。



午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比２４銭安の１３５円８９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時１．６８０％に上昇し、その後は１．６７５％（前日比０．０２５％上昇）で推移している。



