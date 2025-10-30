　日本サッカー協会(JFA)は28日、エリート女子GKキャンプU-16メンバーを発表した。

　この活動は将来の日本女子代表(なでしこジャパン)のGKを発掘・育成するプロジェクト。11月4日から6日までJヴィレッジで行われ、一部のトレーニングはJFAアカデミー福島と合同で実施する。

▽GKコーチ

小林忍(JFAコーチ/U-19日本女子代表GKコーチ)

山崎史登(JFAアカデミー福島)

▽GK

五十嵐香奈(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)

松井美空(東海大福岡高)

中川響(柳ヶ浦高)

山中実栞(藤枝順心高)

宮地絢花(INAC神戸テゾーロ)

若月りる葉(JFAアカデミー福島)

立花実那(JFAアカデミー福島)