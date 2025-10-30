0.3mmの極薄ラムをしゃぶしゃぶで食べるのが旨い　札幌で人気のジンギスカン姉妹店が恵比寿にあった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿のラムしゃぶの店『北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店』です。

ヘルシーで上品な味わいにうっとり

くるんと丸めた肉の山盛りにゴクリと喉が鳴る。その薄さわずか0．3mm。そっと掴んで鍋の中でひらりと揺らせば霜が降りたように色付き、頬張ればあっさり上品な旨みが口中にスパーク……ラムしゃぶである。

ラムしゃぶ

『北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店』塩ジンギスカンに使う塩ダレをベースにした黒い塩スープと昆布ダシのスープで味わう

札幌の人気ジンギスカン店の姉妹店であるこちらはオーストラリア産ラムを使用。注文を受けてスライスするそれはボリュームにも目が釘付けだ。コースなら1人前300gもあるとか。

特徴は2種のスープ。黒いビジュアルのオリジナル塩スープは塩ダレ、黒ゴマ、コショウが効いたパンチのある風味。

昆布ダシの方はしゃぶしゃぶした肉を醤油ダレに付ける基本の食べ方。ひと鍋で2通りが楽しめるのもうれしい。他にも蝦夷鹿など北海道ならではの肉も。

〆は道産小麦粉を使ったラーメンを投入すれば宴は完璧！

オーナー：南部仁孝さん「コースが定番。お得な食べ放題＆飲み放題もあります」

『北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店』オーナー 南部仁孝さん

恵比寿『北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店』

［店名］『北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店』

［住所］東京都渋谷区恵比寿4-10-8恵比寿ビル2階

［電話］03-5424-1129

［営業時間］17時〜23時半（23時LO）

［休日］基本無休

［交通］JR山手線ほか恵比寿駅東口から徒歩5分

撮影／西山輝彦、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

