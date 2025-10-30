Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。宮舘涼太が出演する映画『火喰鳥を、喰う』を鑑賞したことを報告し、ファンの間で話題になっている。

■阿部亮平「観てきたぜ いろいろと舘（宮舘涼太）と話したい～！！」

阿部は、映画『火喰鳥を、喰う』のポスター写真を添えて「観てきたぜ。」と投稿。ポスターの前には、阿部のアクリルスタンドを写り込ませており、「面白かった いろいろと舘と話したい～！！」とメッセージを添え、作品を楽しんだ様子を伝えた。投稿には宮舘と『火喰鳥を、喰う』の公式アカウントがタグ付けされている。

■宮舘涼太も「ありがとう」と反応。阿部亮平のメンバーカラー“緑”で返信

阿部の投稿を受け、宮舘も自身のInstagramのストーリーズを更新。阿部の投稿を引用しながら、阿部のメンバーカラー・緑の背景に大きく「ありがとう」と泣き顔の絵文字を添え、感謝の気持ちを伝えた。

ふたりの温かなやりとりに、ファンからは「だてあべ尊い」「だてあべ平和でほっこり」「お互いリスペクトし合ってるのが伝わる」「Snow Manの絆が素敵」「阿部ちゃん優しい」「こういう関係性最高」「愛おしい」「やりとりカワイイ」「たまに出る“舘”呼び好き」などのコメントが相次いでいる。

映画『火喰鳥を、喰う』は、宮舘涼太が出演するサスペンス作品。阿部の言葉どおり、今後ふたりがどんな“映画トーク”を交わすのか、ファンの期待が高まっている。

