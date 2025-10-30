日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）で共演中の妻夫木聡と目黒蓮（Snow Man）が、『週刊TVガイド 11/14号』（11月5日発売）の表紙を飾る。

【写真】妻夫木聡＆目黒蓮の仲良し肩組み2ショット【動画】目黒蓮がついに登場！『ザ・ロイヤルファミリー』第4話予告

■妻夫木聡＆目黒蓮が肩組み！『週刊TVガイド』表紙に登場

目黒はベージュのシャツとパンツにブルーのニットカーディガン、妻夫木は黒インナーとチャコールグレーのジャケットを合わせたコーディネートで登場。肩を組んでとびきりの笑顔を浮かべている。和やかな雰囲気が漂うふたりの笑顔はとても自然体で、ふたりの関係性がうかがえる表紙となった。

SNSでは「か、かわいい…こんな笑顔なことなくない！？素敵だね」「肩組み兄弟ぶっきーとめめ最高に良い」「妻夫木くんと目黒くんの表紙全部良かったけどこれが一番好き」「気心知れた存在といる時の笑顔じゃないですか、目黒さんっ」「いい笑顔すぎる」「めめのこんな笑顔の表紙珍しい！」「目黒くんの笑顔に妻夫木さんへの大好きが溢れてる」多くの反響が寄せられている他、「目黒蓮でっっっっっか！」「身長差やばいいいい」など、ふたりの身長差についてもコメントも見られる。

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第4話は11月2日放送。

■動画：目黒蓮がついに登場！日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第4話予告