サッカー元日本代表FW大迫勇也選手が29日、所属するヴィッセル神戸の学校訪問事業で神戸市内の小学校を訪れ、子どもたちと交流を深めるとともに、今後への意気込みも述べました。

子どもたちにサッカーに触れる機会を増やしてもらおうと、ヴィッセルが2010年から続けている社会貢献活動「GOAL for SMILE」。公式戦での得点1ゴールにつきサッカーボール4球を神戸市内の小学校へ寄贈するというものです。

神戸市立東町小学校を訪れたヴィッセル神戸FW大迫勇也選手 2025年10月29日（写真：ラジオ関西）

市内の小学校を選手たちが訪れる同企画は、今年で4度目。同日は14選手が39校に訪問し、そのうち神戸市西区の神戸市立東町小学校には大迫選手が登場すると、小学6年生100人の子どもたちが一斉に歓声をあげながら笑顔で出迎えました。

小学生と写真におさまるヴィッセル神戸FW大迫勇也選手 2025年10月29日（写真：ラジオ関西）

ボールやサイン入りのメッセージなどをプレゼントした後、児童からの質問にも快く応じた大迫選手。サッカーを3歳頃から始めたことや、「小学校時代にリフティングを1000回くらいやっていた」という答えた際には、子どもたちからどよめきも起こりました。

小学生からの質問に応じるヴィッセル神戸FW大迫勇也選手 2025年10月29日（写真：ラジオ関西）

また、チームが勝つために一番大切なことを聞かれた際には、「勝つために何をするべきか、チームのみんなで話し合って試合に臨むのが一番。やるべきことを試合を通してやり続けることを意識している」と真剣にコメント。



サッカー選手を夢見る小学生には「本当にありきたりだけど、いっぱい練習すること。（他の）人よりも。質より量。どんどん練習するだけだと思う」と、自身の経験を踏まえながらアドバイスする様子も。

最後に子どもたちには「今日僕らがプレゼントしたボールを使って、外でいっぱい遊んでください。もちろん勉強も頑張って！ 僕自身、神戸の小学校のみんなには頑張ってもらいたいので、応援しています」とメッセージを送っていました。

子どもたちにエールを送るヴィッセル神戸FW大迫勇也選手 2025年10月29日（写真：ラジオ関西）

交流会後にメディアの囲み取材に応じた大迫選手は、「地元の地域の子どもたちが元気をもらってくれたらうれしい」と今回の感想をコメント。



小学生時代について「ずっとボールを蹴ってましたね。ひとりでも壁当てとか。本当に、今思うと、人一倍やっていたと思う」と改めて振り返るとともに、「いっぱい練習したほうがいい。好きなことに没頭するのが（上達への）一番の近道。僕自身、今でもそう。（サッカーを続けられるのは）幸せなことかなと思う」と述べました。

一方、ヴィッセルはJ1リーグ戦で上位争いを展開中ですが、最近は2試合連続引き分け。前節は最下位のアルビレックス新潟にアウェイで大迫選手の2得点で先行しながら、後半の2失点で追い付かれ、勝ち切ることができず。手痛いドローで、優勝戦線から後退を余儀なくされました。

新潟戦の引き分けのショックは「もちろん、大きい」と大迫選手。この日のチームミーティングでも、勝ち切れなかった悔しさから「まだ少なからず暗さはあった」と吐露しますが、残り3試合、かすかな望みに向けて、「あきらめられない思いもあるので。いい準備をしていくだけ」「リーグ戦も、（準決勝を控える）天皇杯も、ACL（AFCチャンピオンズリーグエリート）も大事。今シーズンの残り試合は少なくなっているが、すべて勝つつもりでやっていきたい」と、エースは前を向いていました。

「引き続きやるべきことをしっかり整理して、何が悪かったのか、何がよかったのか、それを改善しながらやっていきたい。まだ終わりじゃないし、今年だけで終わりでなく、来年も続くし、次につながるようにしないといけない」と述べる、クリムゾンレッドの背番号10。



今シーズンはけがにも見舞われ、ここまでのJ1で28試合出場8得点という成績ですが、新潟戦ではリーグ戦で5か月ぶりの複数得点を記録するなど、復活の兆しを見せています。それだけに、今回子どもたちから得たエネルギーも力に、ここからの大迫選手の“半端ない”活躍に、期待せずにはいられません。

子どもたちと写真におさまるヴィッセル神戸FW大迫勇也選手 2025年10月29日（写真：ラジオ関西）