日経平均30日前引け＝続伸、89円高の5万1396円 日経平均30日前引け＝続伸、89円高の5万1396円

30日前引けの日経平均株価は続伸。前日比89.20円（0.17％）高の5万1396.85円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1145、値下がりは408、変わらずは58と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を99.66円押し上げ。次いで東エレク <8035>が97.98円、レーザーテク <6920>が67.34円、フジクラ <5803>が13.64円、ＮＥＣ <6701>が10.98円と続いた。



マイナス寄与度は135.36円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が69.5円、ディスコ <6146>が22.36円、コナミＧ <9766>が19.53円、ＴＤＫ <6762>が17.68円と並んだ。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、銀行、鉱業、電気機器が続いた。値下がり上位には陸運、その他製品、情報・通信が並んだ。



株探ニュース

