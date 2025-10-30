Snow Manの向井康二が自身のInstagramを更新。渡辺翔太、ラウールとのユニット曲「サンシャイン ドリーマー」のMV撮影時のオフショットを投稿し、ファンの注目を集めている。

■“デニムオンデニム”にメンカラシャツを合わせた向井康二＆渡辺翔太＆ラウール

投稿では、1980年代の音楽番組のセットを思わせる、タイトルロゴ「サンシャイン ドリーマー」を中心にしたカラフルな背景の前で3人が並ぶショットを公開。

3人はデニムジャケットにデニムパンツを合わせ、それぞれのメンバーカラーのシャツを差し色にしたコーディネートで、ポケットに手を差し込みポーズを決めている。向井はシースルーバング、渡辺とラウールは前髪をナチュラルにセンターで分けたヘアスタイルだ。

向井は手首に巻いたオレンジのバンダナをアピールするような横顔ショット、スタジオセットに座り、「サンシャイン ドリーマー」のロゴを指差し笑顔を見せるカットも公開。

さらに、シチュエーションが変わり、マッシュルームカットに黒縁の丸メガネをかけ、ブルーのポロシャツ姿で卓球ラケットを構える姿や白いハチマキを巻いたドアップショットも披露した。

ファンからは「インパクトがすごい」「最高すぎるユニット」「ローラースケートが似合いそう」「3人ともかわいい」「キラキラアイドル」「脚長っ」といった声が多数寄せられている。

■Snow Man「ユニット曲MV鑑賞会」

「サンシャイン ドリーマー」のMVの一部は、Snow Manの公式YouTubeチャンネル内の「ユニット曲MV鑑賞会」で観ることができる。

