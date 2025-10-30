東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、シリウスＶ、日本アビオがS高 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、シリウスＶ、日本アビオがS高

30日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数729、値下がり銘柄数586と、値上がりが優勢だった。



個別ではシリウスビジョン<6276>、日本アビオニクス<6946>、大和自動車交通<9082>がストップ高。錢高組<1811>、テクノ菱和<1965>、暁飯島工業<1997>、日和産業<2055>、日本ケアサプライ<2393>など22銘柄は年初来高値を更新。岡本硝子<7746>、ティムコ<7501>、ＥＴＳグループ<253A>、ディーブイエックス<3079>、ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ<9478>は値上がり率上位に買われた。



一方、福留ハム<2291>、タウンニュース社<2481>、出前館<2484>、ひらまつ<2764>、マーチャント・バンカーズ<3121>など11銘柄が年初来安値を更新。アウンコンサルティング<2459>、ダイトーケミックス<4366>、ＪＦＥシステムズ<4832>、赤阪鐵工所<6022>、ＳＣＡＴ<3974>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

