ETF売買動向＝30日前引け、ＭＸ海外株式、野村商社卸売が新高値 ETF売買動向＝30日前引け、ＭＸ海外株式、野村商社卸売が新高値

30日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比17.6％減の2740億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.6％減の2118億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ <316A> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2513> 、ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） <2632> など70銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> など12銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> が4.50％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.52％高と大幅な上昇。



一方、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> は3.35％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.06％安と大幅に下落した。



日経平均株価が89円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1343億400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1264億8500万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が172億1200万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が117億4900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が113億9200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が99億2500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が96億5100万円の売買代金となった。



株探ニュース

