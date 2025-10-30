東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ソフトフロン、データセクが買われる 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ソフトフロン、データセクが買われる

30日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数244、値下がり銘柄数311と、値下がりが優勢だった。



個別では和心<9271>が年初来高値を更新。ソフトフロントホールディングス<2321>、データセクション<3905>、フェニックスバイオ<6190>、アドバンスト・メディア<3773>、ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、インテグループ<192A>、ＭＦＳ<196A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>など28銘柄が年初来安値を更新。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ<9251>、パワーソリューションズ<4450>、イーディーピー<7794>、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、ＳＢＩリーシングサービス<5834>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

