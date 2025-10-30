ETF売買代金ランキング＝30日前引け
30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 134304 -31.5 45400
２. <1321> 野村日経平均 17212 36.4 53370
３. <1357> 日経Ｄインバ 11749 -35.3 5727
４. <1458> 楽天Ｗブル 11392 -6.3 53830
５. <1579> 日経ブル２ 9925 -5.3 488.4
６. <1360> 日経ベア２ 9651 0.5 140.6
７. <1540> 純金信託 7497 -35.3 18590
８. <2644> ＧＸ半導日株 6869 23.0 2610
９. <1306> 野村東証指数 3885 33.8 3459.0
10. <1545> 野村ナスＨ無 3262 8.1 40360
11. <1568> ＴＰＸブル 3085 83.0 672.2
12. <1330> 上場日経平均 2978 77.4 53390
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2976 31.0 69710
14. <1459> 楽天Ｗベア 2255 6.2 230
15. <1320> ｉＦ日経年１ 2156 -16.2 53180
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 2131 449.2 340.6
17. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 2072 564.1 1126
18. <1329> ｉＳ日経 2064 47.0 5347
19. <200A> 野村日半導 1660 -52.9 2383
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1621 -12.8 2433
21. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1616 453.4 51870
22. <1346> ＭＸ２２５ 1566 22.8 53420
23. <1615> 野村東証銀行 1400 337.5 467.3
24. <2036> 金先物Ｗブル 1373 -52.1 144600
25. <1326> ＳＰＤＲ 1260 -24.4 55210
26. <314A> ｉＳゴールド 1209 -32.5 284.2
27. <179A> ＧＸ超長米Ｈ 1031 4024.0 274.4
28. <1358> 上場日経２倍 939 -12.7 85830
29. <1328> 野村金連動 936 -11.9 14305
30. <2244> ＧＸＵテック 893 -8.7 3210
31. <1489> 日経高配５０ 822 57.8 2587
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 795 -15.2 64580
33. <2243> ＧＸ半導体 783 318.7 2679
34. <1343> 野村ＲＥＩＴ 765 -54.0 2135.5
35. <2631> ＭＸナスダク 762 181.2 28635
36. <1542> 純銀信託 689 -63.1 21110
37. <1369> Ｏｎｅ２２５ 596 192.2 51860
38. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 546 -24.9 145
39. <1305> ｉＦＴＰ年１ 522 15.5 3493.0
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 500 104.1 30360
41. <1398> ＳＭＤリート 491 21.8 2019.5
42. <1571> 日経インバ 490 -17.1 411
43. <1348> ＭＸトピクス 479 302.5 3447
44. <1655> ｉＳ米国株 476 -36.2 759.6
45. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 442 10.5 647.3
46. <2016> ｉＦ米債７有 428 -100.0 1886
47. <1580> 日経ベア 368 29.1 1091.0
48. <380A> ＧＸ中国テク 354 594.1 1252
49. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 351 41.5 376.5
50. <1541> 純プラ信託 349 -34.2 7224
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
