　30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　134304　　 -31.5　　　 45400
２. <1321> 野村日経平均　　 17212　　　36.4　　　 53370
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 11749　　 -35.3　　　　5727
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11392　　　-6.3　　　 53830
５. <1579> 日経ブル２　　　　9925　　　-5.3　　　 488.4
６. <1360> 日経ベア２　　　　9651　　　 0.5　　　 140.6
７. <1540> 純金信託　　　　　7497　　 -35.3　　　 18590
８. <2644> ＧＸ半導日株　　　6869　　　23.0　　　　2610
９. <1306> 野村東証指数　　　3885　　　33.8　　　3459.0
10. <1545> 野村ナスＨ無　　　3262　　　 8.1　　　 40360
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3085　　　83.0　　　 672.2
12. <1330> 上場日経平均　　　2978　　　77.4　　　 53390
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2976　　　31.0　　　 69710
14. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2255　　　 6.2　　　　 230
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　2156　　 -16.2　　　 53180
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2131　　 449.2　　　 340.6
17. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　2072　　 564.1　　　　1126
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　2064　　　47.0　　　　5347
19. <200A> 野村日半導　　　　1660　　 -52.9　　　　2383
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1621　　 -12.8　　　　2433
21. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1616　　 453.4　　　 51870
22. <1346> ＭＸ２２５　　　　1566　　　22.8　　　 53420
23. <1615> 野村東証銀行　　　1400　　 337.5　　　 467.3
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　1373　　 -52.1　　　144600
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1260　　 -24.4　　　 55210
26. <314A> ｉＳゴールド　　　1209　　 -32.5　　　 284.2
27. <179A> ＧＸ超長米Ｈ　　　1031　　4024.0　　　 274.4
28. <1358> 上場日経２倍　　　 939　　 -12.7　　　 85830
29. <1328> 野村金連動　　　　 936　　 -11.9　　　 14305
30. <2244> ＧＸＵテック　　　 893　　　-8.7　　　　3210
31. <1489> 日経高配５０　　　 822　　　57.8　　　　2587
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 795　　 -15.2　　　 64580
33. <2243> ＧＸ半導体　　　　 783　　 318.7　　　　2679
34. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 765　　 -54.0　　　2135.5
35. <2631> ＭＸナスダク　　　 762　　 181.2　　　 28635
36. <1542> 純銀信託　　　　　 689　　 -63.1　　　 21110
37. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 596　　 192.2　　　 51860
38. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 546　　 -24.9　　　　 145
39. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 522　　　15.5　　　3493.0
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 500　　 104.1　　　 30360
41. <1398> ＳＭＤリート　　　 491　　　21.8　　　2019.5
42. <1571> 日経インバ　　　　 490　　 -17.1　　　　 411
43. <1348> ＭＸトピクス　　　 479　　 302.5　　　　3447
44. <1655> ｉＳ米国株　　　　 476　　 -36.2　　　 759.6
45. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 442　　　10.5　　　 647.3
46. <2016> ｉＦ米債７有　　　 428　　-100.0　　　　1886
47. <1580> 日経ベア　　　　　 368　　　29.1　　　1091.0
48. <380A> ＧＸ中国テク　　　 354　　 594.1　　　　1252
49. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 351　　　41.5　　　 376.5
50. <1541> 純プラ信託　　　　 349　　 -34.2　　　　7224
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース