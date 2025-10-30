追われる恋は自分で作る。男性が最終的に選ぶ「本命女性」の３つの条件
「なんであの子ばっかりモテるんだろう？」と感じたこと、ありませんか？実は“追われる女性”は、もともと特別な存在だったわけではありません。そこで今回は、男性が最終的に本命として選ぶ女性の条件を紹介します。
感情に振り回されない
男性が一番苦手なのは、感情のアップダウンが激しい女性。ちょっとしたことで怒ったり、疑ったりすると、「一緒にいると疲れる」と感じてしまいます。本命に選ばれる女性は、たとえ不安な時でも冷静。自分の感情を上手に整えられる人ほど、「彼女となら落ち着いた関係を築ける」と男性から信頼されます。
自分の時間を楽しめる
恋愛中心の生活にならず、趣味や仕事も大切にしている女性は、自然と魅力的に映ります。「会えない時間も充実してるんだろうな」と思える心の余裕が、男性の“追いたくなる本能”を刺激するのです。依存ではなく“並走できる関係”をめざしましょう。
一緒にいるとポジティブになれる
男性に本命として選ばれるのは、癒しと前向きさをくれる女性。愚痴や不安ばかりより、「大丈夫」「なんとかなるよ」と笑える明るさがあるだけで、空気が変わります。男性はそんな女性に“帰りたくなる場所”と感じるようになのです。
本命に選ばれたいなら、男性のことを一心に追いかけるより、まずは自分の世界を大切にすることが大事。そうすれば、気づくとあなたが“追われる側”になっているはずですよ。
