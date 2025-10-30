TOMORROW X TOGETHER・SOOBIN＆HUENINGKAI、チャレンジ動画でちいかわ＆ハチワレとコラボ「かわちいのが4にん…」「似ているコをハグ」
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのインスタグラムが30日までに更新され、SOOBINとHUENINGKAIがグループの楽曲「Where Do You Go？」に乗せて、ちいかわ＆ハチワレと共演している。
【動画】SOOBIN＆HUENINGKAI、ちいかわ＆ハチワレと“可愛すぎる”コラボ
「ちいかわさんとハチワレさん」のコメントとともに、「WDYG_Challenge」に挑戦。『めざましライブ 2025』で共演したちいかわ＆ハチワレとハグし合ったり、手を握ったりと、とてもかわいい動画になっている。
この投稿にファンからは「かわちいのが4にん…」「可愛すぎかて」「似ているコをハグしてる」「スビンとカイ、ありがとう」「幸せな気持ちをありがとう」と反響が集まっている。
【動画】SOOBIN＆HUENINGKAI、ちいかわ＆ハチワレと“可愛すぎる”コラボ
「ちいかわさんとハチワレさん」のコメントとともに、「WDYG_Challenge」に挑戦。『めざましライブ 2025』で共演したちいかわ＆ハチワレとハグし合ったり、手を握ったりと、とてもかわいい動画になっている。
この投稿にファンからは「かわちいのが4にん…」「可愛すぎかて」「似ているコをハグしてる」「スビンとカイ、ありがとう」「幸せな気持ちをありがとう」と反響が集まっている。