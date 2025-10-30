◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦を行い、7回に思わぬ形で追加点を奪われた。

1―3の7回、先発・スネルが2死一、三塁のピンチを招いて降板。エンリケスが後を継いだが相手主砲・ゲレロに対し、フルカウントからの6球目が一塁側へと抜け、捕手・スミスが捕球できずにボールはファウルゾーンへと大きく逸れる暴投となった。その間に三塁走者が生還し、痛すぎる追加点を奪われた。この回、スネルも2つの暴投で走者を進めており、投手陣としてこれが3つ目の暴投。ベンチのロバーツ監督も腕組みして渋い顔を見せた。

エンリケスはゲレロを四球で歩かせ一、二塁にすると3番・ビシェットにも右前適時打を浴び、さらに失点した。

米データ分析サイト「Opta STATS」は公式X（旧ツイッター）で「ワールドシリーズで1イニング3暴投を記録したのはドジャースが史上初」と紹介した。

これにはSNS上でも「LADさんランナー1塁から3暴投で失点はやばいw」「打線が打てないし暴投でランナーが進むし、ドジャースがかみ合ってない…」「スネル交代 後続エンリケス、、暴投で失点、、ダメだこりゃ」「暴投多すぎやろ」とため息交じりの声が寄せられた。