かまいたちが五反田ロケをしていたところ、プライベート中の人気芸人に遭遇。「うちの事務所ここの14階」「出演料は誰に言えば」と“カツアゲ”されかけた。

【映像】人気芸能人のプライベート姿（事務所があるマンションも）

10月29日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。行く先々の居酒屋でクイズに答える「第7回居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」が開催された。ゲストはTHE RAMPAGE・陣、AKB48・小栗有以、ちょんまげラーメン・田渕章裕。

今回の舞台は五反田。一行がロケを始めると、濱家はある歩行者を指さし、「五反田すぎる！」と目を丸くした。

そこにいたのはプライベートのさらば青春の光・森田哲矢。森田は「ウチに連絡くれました？」と五反田ロケの“許可”を確認。山内は「牛耳ってるな〜（笑）」とポツリ。

森田は「よくも堂々とロケやってんな〜」と縄張りを主張し、「うちの事務所、そこやから。あそこの14階」とマンションの一室からロケを目撃したと説明。「（案件の）リスト見て。今日何の許可もいただいていない」と一行を無許可扱いした。

濱家が「もう大丈夫」と森田を追い返そうとすると、森田は「ギャラは誰に言えば？」と出演料を要求。濱家は「お前、五反田でロケ見つけては入ってギャラもらってるんちゃうの？」「当たり屋芸人」とカツアゲまがいの主張に苦笑し、「五反田やな〜」と笑った。