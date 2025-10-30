惚れ込んじゃダメ！ 恋愛経験豊富な女性ほど距離を置く「要注意男性」とは
「この人となら…」そう感じる素敵な出会いは、誰もが待ち望むもの。
でも、恋に浮かれたままで男性の本質を見過ごしていませんか？
そこで今回は、交際前に必ずチェックしたい男性の特徴を紹介します。
「自分ファースト」な言動に隠された危険なサイン
「なんだか自分の話ばかりする」「デートの予定も、いつも彼の都合優先」。
こんなサインを感じているなら要注意かも知れません。
自己中心的な性格は、交際が進むにつれてより顕著になっていくもの。
実は絶対に越えられない「価値観の違い」がある場合も
恋愛における価値観の違いは、時として取り返しのつかない亀裂を生むことも。
例えば、「浮気」に対する考え方。
あなたにとって絶対NGなことが、男性にとっては「あり」なこともある。
こういった根本的な価値観の違いは、残念ながら時間が解決してくれるものではありません。
お金の遣い方で見える「将来設計力」
週末は贅沢な外食しているけど、貯金額はゼロ。
そんな男性との未来なんて、きっと想像できないでしょう。
将来の生活設計に直結するからこそ、金銭感覚の違いは単なる性格の違い以上に重要。
なので、「収入以上の贅沢な暮らしをしていないか」「将来への備えについて具体的な考えがあるか」「突発的な出費への対応力があるか」をチェックしておくことは大事なことです。
恋の幸せに目が眩んでしまって、日常まで見据えた冷静な判断力を欠いてしまっては本末転倒。
好きな気持ちを大切にしながらも、今回紹介したポイントをしっかりチェックするようにしてくださいね。
