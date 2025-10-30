優しすぎて損してない？「いい子」が本命になれない意外な理由
「性格がいい子が好き」と言う男性は多いけれど、実際に“本命彼女”に選ばれるのは、なぜか少しだけ“わがままな女性”というのが現実。優しすぎる人ほど恋愛で損をしやすいのは、男性にとって「居心地が良すぎる」からかもしれません。
男性に合わせすぎて「個性」が消えていく
男性から「いい子だよね」と言われる女性の多くは、男性のペースに合わせるのが上手。でも、常に男性に合わせていると“自分の意見がない人”に見えてしまうことも。男性は刺激や尊敬を感じられなくなると、恋愛対象から外してしまう傾向があります。
優しさが「都合のいい関係」にすり替わる
男性を思って尽くしているつもりでも、「連絡がなくても待ってくれる」「誘えば来てくれる」となると、男性は安心しきって努力をやめがち。“優しさ”が“追われない関係”を生み、気づけば都合のいい存在になってしまうこともあるのです。愛されたいなら、時にはNOを伝える勇気も必要でしょう。
“ほどよい自己主張”が愛される理由
今どきの恋愛でモテるのは、ただの「いい子」ではなく“自分軸を持った優しさ”を出せる女性。例えば「それはイヤ」と言いつつも男性を責めない姿勢が、信頼と魅力につながります。本命に選ばれる“いい子”は、ちゃんと自分も大切にできる人なのです。
「優しい」は「誠実に向き合う」という意味。“理想のいい子”になるより、“自分を大事にできる女性”をめざして、恋を長続きさせていきましょうね。
