AKB48小栗有以、秋元康氏との飲み会事情告白 登場した“驚きのもの”に共演者総ツッコミ「なんですかそれ」
【モデルプレス＝2025/10/30】AKB48の小栗有以が29日、テレビ朝日系「かまいガチ」（毎週水曜よる11時15分〜）に出演。プロデューサーの秋元康氏との飲み会を回顧する場面があった。
MCのかまいたち・山内健司から「秋元先生と行ったことない？」と秋元氏との飲み会事情について聞かれた小栗は「あります。何人か結構人がいる中で」と答え、「覚えているのは、中華で出てくるごま団子」と当時を回顧。続けて「大きいごま団子」とごま団子の大きさをジェスチャーで表すと、共演者からは「嘘つけ」「ヘルメットくらいある」とすぐさまツッコミが飛んだ。
また、小栗が「私が代表して『小栗ちゃんお願い』って言われて、トンカチみたいなのボンってやって。割れたら、いっぱいちっちゃい子がいる」と大きなごま団子から、小さいごま団子が数多く出てきたことを話すと、またもや共演者から「そんな食べ物ある！？」「なんですかそれ？」と驚きの声が上がっていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
