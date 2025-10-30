「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース１−６ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）

ドジャースがまたも継投策が裏目に出てリードを広げられた。前日の第４戦と同じ「魔の７回」になってしまい、ロバーツ監督はベンチで腕組みしながら厳しい表情を浮かべた。

七回、ロバーツ監督はスネルが招いた２死一、三塁の状況でベンチを出た。１１６球と極限まで左腕を引っ張ったが、ゲレーロＪｒ．を打席に迎えたところで交代を決断した。

速球派右腕のエンリケスを投入。勝負はフルカウントまでもつれ込み、勝負の１球がバッテリーエラーとなって致命的な１点を失ってしまった。この回は３つのバッテリーエラーが発生するなど、異常な状況だ。さらにビシェットに右前適時打を浴び、リードを４点に広げられた。

エンリケスはカークも四球で歩かせてしまい、１安打２四球で１死も奪えずに降板。３番手にはバンダが告げられた。２死満塁のピンチだったが、バーショを二ゴロに打ち取って脱した。

試合後、ロバーツ監督は「今夜のスネルは素晴らしい投球だった」と評し、「アウトを取れる場面で確実にアウトを取れなかったことが結果的に痛手となりました」と語った。

前日の第４戦でも大谷を無死二、三塁のピンチで降板させて、バンダ、トライネンとつなぐも１イニング４失点。２日連続で魔の「７回」となってしまった。

八回にもダメ押し点を奪われたドジャース。２勝３敗で２年連続のワールドシリーズ制覇へ崖っぷちに立たされてしまった。