元SKE48石田安奈、深夜3時の“リアル”寝かしつけ姿に「わかる」「親近感わく」と共感の声
【モデルプレス＝2025/10/30】元SKE48の石田安奈が10月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の寝かしつけの様子を公開し、共感の声が寄せられている。
【写真】29歳元SKEメンバー「共感しかない」と話題の寝かしつけ姿
石川は「私のリアル」「深夜3時」と寝かしつけの様子を公開。「熱で鼻が詰まってる時のモニター笑 もう何してもだめな時はベビーベッドに私も入ってあやすと寝る笑」とベビーベッドで娘をあやしているリアルな姿を披露。さらに2枚目のストーリーズにも「究極はこれ」と投稿し、娘を抱えながら一緒にベッドで寝ている様子を公開。「ベッド連れて行くと覚醒するから私がベビーベッドに行くしかない笑」とつづっている。
この投稿に「全然寝てくれない時ある」「めちゃくちゃ気持ちわかる」「共感しかない」「親近感わく」「毎日お疲れ様です」「リアルな姿に元気もらえる」とコメントが寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元SKEメンバー「共感しかない」と話題の寝かしつけ姿
◆石田安奈、娘の寝かしつけ公開
石川は「私のリアル」「深夜3時」と寝かしつけの様子を公開。「熱で鼻が詰まってる時のモニター笑 もう何してもだめな時はベビーベッドに私も入ってあやすと寝る笑」とベビーベッドで娘をあやしているリアルな姿を披露。さらに2枚目のストーリーズにも「究極はこれ」と投稿し、娘を抱えながら一緒にベッドで寝ている様子を公開。「ベッド連れて行くと覚醒するから私がベビーベッドに行くしかない笑」とつづっている。
◆石田安奈のリアルな寝かしつけに共感の声
この投稿に「全然寝てくれない時ある」「めちゃくちゃ気持ちわかる」「共感しかない」「親近感わく」「毎日お疲れ様です」「リアルな姿に元気もらえる」とコメントが寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】