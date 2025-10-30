ぽっこりお腹＆脇腹の贅肉を解消！１日１セット【くびれ復活を叶える】簡単エクササイズ
「年齢とともにウエストのくびれがなくなってきた…」そんな悩みを感じていませんか？実はその原因、脇腹の奥にある「腹横筋」の衰えかもしれません。そこでおすすめなのが、腹横筋を効率よく刺激できる簡単エクササイズ【ウインドミル】。体を大きくひねるだけで脇腹や下腹にアプローチでき、ぽっこりお腹＆たるみを同時に引き締めます。
腹横筋を鍛えると“ぽっこりお腹”がスッキリ
腹横筋はお腹の最も深い部分にあり、“天然のコルセット”とも呼ばれる筋肉。姿勢を支え、内臓を正しい位置に保つ役割を持っています。
ウインドミル
（１）背筋を真っ直ぐ伸ばして椅子に浅めに腰掛け、右手を側頭部に添えて右の脇腹を伸ばすように左側に上半身を倒す
（２）続いて右の脇腹で上半身を引っ張り上げるイメージで体を右側に倒す
その後、手を変えて反対側も同様に行い、“１日あたり左右各10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「実践中は骨盤を正面に向けたままキープすること」、「上半身を持ち上げる際は脇腹で引っ張り上げるイメージで行うこと」の２つがポイント。実践中はお尻が浮いたり、骨盤が傾いたりしないように注意してくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
