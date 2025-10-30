この言葉なら信じてOK！本気度MAXの男性が口にする「誠実な一言」３選
恋愛中、「この人、私のこと本気なのかな？」と不安を抱く瞬間は誰にでもあるもの。でも実は、男性の“ある一言”には本気度がはっきり表れるのです。そこで今回は、軽いノリでは絶対に出てこない、本気度MAXの男性が口にする「誠実な一言」を紹介します。
「無理しないでね」は、“優しさ以上”の気づかいがある
「無理しないでね」「休める時に連絡して」など、あなたの状況を気づかうセリフは、自己中心ではなく“相手を思う余裕”の表れ。一見シンプルだけど、実は本気度の高い言葉です。遊び目的の男性は、自分の予定優先で「今から会える？」というのに対し、本気の男性はあなたの都合を尊重します。
「ちゃんと話したい」は、逃げずに向き合う意思表示
ケンカやすれ違いのときに「もういいよ」ではなく「ちゃんと話したい」と言える男性は、本気で関係を大事にしている証拠。感情的にならず、冷静に対話しようとするのは“終わらせたくない”という本音の裏返しです。誠実な男性ほど、問題を先送りせずになる早で解決することを選びます。
「次は〇〇行こうよ」は、あなたとの“未来”を見ている証拠
デートの帰り際や何気ない会話で、「次はどこ行こうか」「今度〇〇行こうよ」と言える男性は、あなたとの関係を“続けたい”と思っているということ。口約束ではなく、ちゃんと日程や提案までしてくるなら本気度はかなり高めです。誠実な男性は“今だけの関係”ではなく、“これから”を見据えた言葉を選びます。
どんなに甘い言葉でも、行動とリンクしていなければ本気ではありません。男性の一言に迷ったら、「その言葉が“未来”につながっているか」で本音を見極めてくださいね。
