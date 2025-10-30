31日(金)は四国から関東では激しい雨や横殴りの雨になる所があるでしょう。11月1日(土)は東北や北海道では大荒れの天気で、暴風や警報級の大雨となる恐れがあります。交通機関への影響にご注意ください。2日(日)から3日(月・祝)は太平洋側を中心に晴れてお出かけ日和になるでしょう。ただ、晴天は続かず、5日(水)から6日(木)は九州から東北で広く雨が降りそうです。

31日(金)は四国から関東で激しい雨や横殴りの雨

31日(金)は低気圧が四国の南から東海道沖へ進むでしょう。



九州や中国、四国は朝から、近畿は昼前から雨が降る見込みです。東海や関東は昼過ぎから、東北は夜になると雨が降るでしょう。四国や近畿南部、東海、関東など太平洋側を中心に雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。アンダーパスなど低い道路の冠水にご注意ください。沿岸部を中心に風も強まり、横殴りの雨になる所もあるでしょう。

11月1日(土)は北日本で暴風や警報級の大雨の恐れ

11月1日(土)は低気圧が急速に発達しながら東北から北海道の太平洋沿岸を北東へ進むでしょう。関東は朝まで雨の降る所がありますが、日中は天気が回復に向かいそうです。東北や北海道は非常に強い風が吹き、大荒れの天気となるでしょう。暴風や警報級の大雨となる恐れがあります。暴風や土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、高波に警戒・注意してください。3連休初日ですが、交通機関が乱れる可能性もあります。交通情報にも注意が必要です。



2日(日)から3日(月・祝)は北海道から北陸は雨や風が強まる所があるでしょう。関東から九州、沖縄はおおむね晴れて、3連休は後半ほどお出かけ日和となりそうです。



4日(火)も広く晴れますが、晴天は続きません。5日(水)から6日(木)は前線を伴った低気圧が本州南岸を東北東に進むでしょう。5日(水)は沖縄や九州から関東で、6日(木)は東海から東北で雨が降りそうです。太平洋側を中心に雨や風が強まるでしょう。

7日(金)以降は晴れる日が多い

7日(金)以降は本州付近はおおむね晴れるでしょう。北海道は8日(土)以降は雲が広がりやすい見込みです。沖縄は11日(火)と12日(水)は雨が降るでしょう。



最高気温は、札幌市では10℃前後で、この時期らしい寒さとなりそうです。仙台市は後半ほど空気がヒンヤリするでしょう。東京都心や名古屋市、大阪市は20℃前後で日中は過ごしやすい陽気でしょう。福岡市は7日(金)と8日(土)は24℃と体を動かすと汗ばむくらいとなりそうです。9日(日)以降は過ごしやすい陽気になるでしょう。朝晩は冷えて、日々の寒暖差が大きくなりそうです。体調管理にご注意ください。