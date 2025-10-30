食生活を変えただけで体重10kg以上減。ダイエット成功に導いた【たった１つのルール】
いざダイエットに取り組んでも、なかなか成果を得られないのも事実。そこで参考にしたいのが2NE1のメンバーとして、高い歌唱力と美脚で憧れの的だったパク・ボム。食生活を変えただけで10kg以上もの減量に成功したことで話題を呼びました。
70kgから59kgまで体重を落としたことを自身のインスタグラムで報告したパク・ボム。あまりの写真映りにショックを受けたことをきっかけにダイエットをスタートしたと言います。普段服用している薬の影響で体重が増減しやすく、ダイエットが難しい状況だったそうですが、本人も「痩せてからは薬の量も減って健康になっている」とコメントしているので、このダイエット成功は彼女の心身にいい影響を及ぼしている様子です。
そして、その気になるそのダイエットの方法は「朝昼晩と毎日同じ時間に、同じ食事を摂ること」でした。朝は8:30、昼は12:00、夜は17:00というのが毎日の食事時間で、そして毎回の食事内容も同じ。その内容は「小さいおにぎり：５個、レタス：100g、コールラビ（カブのような見た目のアブラナ科の野菜）：100g」とかなりストイックなものだったそう。でも、同じ食事内容を毎日毎食続けるというのは、かなりハードと言えるでしょう。
また、おにぎりを食べる時は「１個につき必ず100回噛む」ということを意識したとのこと。でも、「あの姿には２度と戻りません」と語っている通り、相当の覚悟を持ってダイエットを敢行したというわけです。
単純に体重で美しさを計ることができませんが、ダイエット成功後の表情から自信を取り戻したのは一目瞭然。もちろんストイックすぎる食事内容まで真似する必要はありませんが、「規則正しく栄養バランスの取れた食事を摂ること」はダイエットの基本中の基本と言えるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。