ビジネス系YouTubeチャンネル「REAL VALUE（リアルバリュー）」が、2025年10月27日にチャンネルを更新。元フジテレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する渡邊渚さん（28）が、MCとして登場した。

「逃げられない罰ゲームをさせられる仕事は嫌」

動画の冒頭で、スタッフから「唐突なんですけど、今までで一番やりたくなかった仕事、『これムカついたな』みたいなのありますか？」と聞かれた渡邊さん。本人は「ムカついたなって言い方があれですけど...」と言いつつ、こう答えた。

「顔面ゴムパッチンやらされた時は、イラッとはしましたね。何も言われなかったし、カメラ回ってるからやるしかない。痛くないやつとかじゃなかったんですよ。めっちゃ硬いゴムで、バーン！ ってやられたんで。あれはやりたくなかったな」

番組名を聞かれると「言わない。これ使えない」とはぐらかし、こう話す。

「顔面ゴムパッチンとか、痛い系の、逃げられないみたいな感じの罰ゲームをさせられる仕事は嫌ですね」

ちなみに、「REAL VALUE」のMCも、最初は「怖くてやりたくなかった」と明かした。しかし、「もう今やホームですよ」と笑顔を見せつつも、「再生数落ちてきてるからもうやめちゃうのかなとか、心配になってきてます」とぶっちゃけた。

スタッフから「ずっとやっていきたいです」と言われると、渡邊さんは「よかった。私の収入源。（続く）としたら家賃払える」「REAL VALUEやれば、家賃分は稼げます」と冗談めかして語っていた。