鎌田大地がボランチで躍動した

イングランド1部クリスタル・パレスは現地時間10月29日にカラバオカップ（リーグカップ）4回戦でリバプールと対戦し、3−0で勝利した。

先発出場の日本代表MF鎌田大地は鋭い縦パスでゴールを演出し、「やりたい放題」「1手先を見ている」など注目を集めている。

鎌田は前半41分、右サイドから中央に走り込んできたDFダニエル・ムニョスに浮き玉で縦パスをつけると、最後はイスマイラ・サールが先制ゴールをゲット。同45分には再び鎌田の鋭いダイレクト縦パスからサール、MFジェレミ・ピノとリズミカルにつないでリバプールの守備を中央から崩し、フリーになったサールが再び決めて突き放した。後半43分にもピノがゴールを決めてクリスタル・パレスがリバプールに3-0で快勝した。

特に2点目を演出した鎌田の縦パスには「1手先を見ている感じがある」「やりたい放題ですね」「縦パスに迷いがない」「この縦パスおしゃれすぎる…」「芸術的なワンタッチパス」「目4つ付いてる？」などコメントが寄せられ、リバプール戦で躍動した29歳に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）