プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが２８日、都内で記者会見し１１・１０新宿ＦＡＣＥで行う主宰大会「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」の主要対戦カードを発表した。

セミファイナルのタッグマッチでスターダムに参戦するＳａｒｅｅｅのセコンドを務めるなど共闘するエボリューションのＣｈｉＣｈｉとＴ―ＨＥＲＴＳの叶ミクがスターダムの八神蘭奈、鉄アキラと対戦する。

会見に出席した叶は「負けるわけにはいかないし、スターダムの選手に勝ちに行くんだという熱い思いを持って戦っていきたい」と誓った。

ＣｈｉＣｈｉは、スターダムの「５★ＳＴＡＲ ＧＰ ２０２５」でＳａｒｅｅｅがブーイングを浴びたことに「自分たちの大将がブーイングされたことにすごい悔しい思いをしています」と明かし「スターダムには勝たないといけない」と誓った。そして「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭのリングは私の理想が詰まっている」と闘志を燃やしていた。対戦相手の八神には、これまでの対戦で「バチバチできる同期だなと思っている。今回の試合できっちり戦いたい」と見据え、鉄には「あんまり正直わからないんですけど、戦ってみていろいろ知れたらいい」と明かしていた。

◆１１・１０新宿主要対戦カード

▼スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負

Ｓａｒｅｅｅ、鈴季すず ｖｓ なつぽい、橋本千紘

▼タッグマッチ２０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、叶ミク ｖｓ 八神蘭奈、鉄アキラ

▼タッグマッチ２０分１本勝負

伊藤薫、ボジラ ｖｓ ＶＥＮＹ、ナイトシェイド

▼１０分１本勝負

岡優里佳 ｖｓ 望天セレネ

※あと１試合が今後、発表される。