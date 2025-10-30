タレントの吉木りさが、家族とのユニークな誕生日会を明かした。

吉木は２９日までに自身のＳＮＳを更新。「実は娘の１０月がお誕生日」と書き出し、「ブルーイというアニメが大好きなのでブルーイの映画を観（み）に行きブルーイケーキも作ってもらいました」と明かし、夫で俳優の和田正人と２人の子どもたちとバースデーケーキを囲む様子など多数のショットを披露した。続けて、「キッズ用のデジカメをプレゼントしたらＹｏｕＴｕｂｅｒみたいにずっと喋（しゃべ）りながら動画撮ってます」と、娘のほほ笑ましい様子を紹介した。また、数日前には息子が３歳の誕生日を迎えたばかりということもあり、「姉弟でお誕生日が近いとなんかバタバタしますね まとめてお祝いするかしっかり別々でお祝いするか…これから毎年悩むことになりそうです」と母としての本音も吐露し、最後は「なんにせよお誕生日おめでとう」と、子どもたちへの温かいメッセージで締めくくった。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「素敵な家族写真」「素敵なパーティーのご準備、本当にママ、お疲れ様でした」「大きくなるの早いですね」などのコメントが寄せられている。

吉木は２０１７年に俳優・和田正人と結婚。１９年１０月に長女、２２年１０月に長男を出産した。