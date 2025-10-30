2034年国際サッカー連盟（FIFA）ワールドカップ開催を準備中のサウジアラビアが、世界初となる「空の上のサッカー場」を作るというニュースに世界のサッカーファンが驚いた。

英デイリーメールなど海外メディアは29日、交流サイト（SNS）で急速に広がった衝撃的な設計のサッカー場の鳥瞰図を紹介した。世界的建築メディア、コンストラクションウィークはサウジ北西部の砂漠に建設中のネオムシティにある線形都市「ザ・ライン」に建てられると予想した。

高さ350メートルでそびえ立つ超高層ビルの最上部に4万6000席規模の巨大なサッカー場がある構造だ。ソウルの63ビルディングの249メートルより100メートル高い。

別名「スカイスタジアム」、文字通り雲の上に建てられたサッカー場だ。映画『指輪物語』に登場する「サウロンの目」に似た構造物だ。夢の舞台であるワールドカップでファンタジー映画にでも出てきそうなことが起きるかもしれない。

コンストラクションウィークによると、この競技場でグループリーグから準々決勝まで開かれ、風力と太陽光など親環境再生エネルギーで運営される。2027年に着工し、ワールドカップ開催2年前である2032年に完工する。サウジアラビア政府系ファンド（PIF）を中心に、オイルマネー10億ドル（約1525億円）を一気に投じる見通しだ。

人々を驚かせるスケールに、SNSで大きく話題になった。ただ一部のファンは「道を歩く人が突然空の上のサッカー場から落ちたボールに当たったらどうなるのか」「サウジのしょうもない虚勢」と批判した。

韓国のある建設会社関係者は中央日報に「超高速エレベーターに乗っても4万人を超える観衆が試合を見に上って下りてくことが可能だろうか。技術的な問題をすべて検討するだろうが、1150フィートで空気抵抗などにより選手らの健康と安全問題も懸念される。サウジ政府が赤字財政を続けながらネオムシティ建設も遅れて縮小されるだろうという見通しも出ている」として実効性に疑問を投げかけた。実際に「ザ・ライン」はワールドカップが開かれた11年後の2045年に完工する。

当初ネオムスタジアムはザ・ラインに建設されると予想されたが、今回公開された姿を見ると既存の計画に変化があるのではないのかとの推測も出ている。公式デザインなのか正式な確認もなく、サウジ主要メディアもこの競技場を報道していない。AIが生成したフェイクイメージである可能性が高い。ただサウジのワールドカップ招致委員会は昨年FIFAに「地上350メートルの高さに位置した世界で最も独特の競技場になるだろう」と予告している。

サウジはワールドカップが開かれる15カ所のサッカー場のうち11カ所を新たに建設する。開幕戦と決勝戦が開かれるリヤドのキング・サルマン・インターナショナル・スタジアムは9万2760人を収容する。ニックネームが「ミスター・エブリシング」（すべてを持つ者）である実権者ムハンマド・ビン・サルマン皇太子の指揮下でサウジは不可能なことも可能にさせている。