従来の日本映画の枠組みを超えた大胆なオリジナルストーリーが注目の『火の華』が公開される（10月31日〜）。PKOで南スーダンに派遣された自衛官・島田は、銃撃戦の中で現地民を射殺、同僚は撃たれて死亡した。その事実を国が隠蔽したことで、島田は職を辞し、やがて花火職人に就くが、隠蔽により心に生まれた闇が彼を追い詰めていく――。美しくも儚い花火の世界と銃撃戦・テロなどの暴力的なシーンが入り混じるスケールの大きな作品だ。1年弱の延期を経た公開を前に、小島央大監督とエグゼクティブプロデューサーの成宏基氏に製作の経緯についてインタビューした。（全2回の1回目／2回目を読む）

『火の華』あらすじ

PKO（国連平和維持活動）のため南スーダンに派遣された⾃衛官の島⽥東介。ある⽇、部隊が現地傭兵との銃撃戦に巻き込まれる。同期で親友の古川祐司は凶弾に倒れ、島⽥はやむなく少年兵を射殺。退却の混乱の最中、隊⻑の伊藤忠典が⾏⽅不明となる。しかし、この前代未聞の“戦闘”は、政府によって隠蔽されてしまう。それから2年後、新潟。悪夢に悩まされる島⽥は、闇の武器ビジネスに加わりながら、花⽕⼯場の仕事に就く。親⽅の藤井与⼀や仲間の職⼈たち、与⼀の娘・昭⼦に⽀えられ、⼼に負った傷を少しずつ癒していく島田。花火師の道に一筋の光を⾒出した矢先、島田に過去の闇が迫る。

「ミステリアスな花火職人」が出発点だった

――そもそも、この映画の発想はどこから来たのでしょうか。

小島央大監督（以下、小島） 僕の前作である『JOINT』に主演してもらった山本一賢さんと、ぜひ次の作品もやりたいと話していて、まずキャラクターをどうしようかといろいろ相談していたんです。そのときに、僕はもともと花火がすごく好きなので、花火職人を主人公にしてみたいと思いました。

花火職人は、花火を打ち上げているときは真っ暗な闇の中にいて、観客からは存在が見えないじゃないですか。それがすごくミステリアスだと思うんです。そして職人気質なところが、きっと山本さんに似合うだろうというところが出発点になりました。花火の映画を作るならどういう話になるかと考え、たどり着いたのが自衛隊だったわけです。

――一見、意外な組み合わせに感じますが。

小島 日本の花火が持つ歴史や精神性をリサーチしていく中で、花火を打ち上げる目的として「鎮魂」があることや、もともと武家などが、余った大砲の火薬で花火を打ち上げていた、というルーツがあることを知りました。

つまり、花火は戦争と密接な繋がりがある。実際に先の大戦では花火師が戦場に派遣されたという歴史的事実もありました。

舞台を現代にして、元自衛官が花火師になるというのはどうだろうか。例えば死んだ仲間を慰霊するというのは、ストーリーとして魅力的だなと。自衛官が戦闘に巻き込まれ、仲間が死んだとするならどうだろうか――と、どんどん構想を展開していきました。フィクションだからこそできるやり方で、人がどのように花火に向き合うかを描いてみたいと思ったわけです。

実際の花火大会の打ち上げ現場で撮影

――花火と武器の火薬を結びつけるという設定は、協力された花火師の方々はどのように受け止められたのでしょうか。

小島 協力していただいた新潟の花火師さんは、企画意図を説明した段階で、「花火は火薬からできていて、危ないもの。美しい面と危ない面、その両側面を描くことは、花火師として非常にありがたい。作るべき作品だね」のようにおっしゃってくれました。

全国で取材する中で、距離を置きたいという花火関係者の方もいましたが、新潟は火薬の歴史がすごく深いことや、今、花火師がどんどん少なくなっているという業界の厳しい状況もあり、この映画に賛同していただけた。花火の裏にある歴史やテーマ性が分かった上で花火を見ると、心に響くものが一段違う。そういうことを描けるのも映画ならではだね、と協力してくださいました。

――撮影で大変だった点はどこでしょうか。

小島 難しかったのは、中盤の花火の打ち上げシーンです。実際の花火大会の普段は立ち入り禁止の打ち上げ現場で撮影したのですが、打ち上げは必ずしも事前に予定した順番通りに進まないんです。次に何が打ち上がるか分からないカオスな状況で、「とりあえず花火が上がったら撮影しよう」と。上がり方を見てその場で臨機応変に撮らなければいけない状況で、俳優もスタッフもよく対応してくれたと思います。

――主人公らが花火を作っているシーンがありますが、火薬は本物ですか？

小島 全部本物です。一度美術担当に模型を作ってもらったのですが、どうしても質感が違う。花火師さんからも「映画に映るなら本物じゃないと」と言われ、安全面をクリアした上で使わせていただきました。

火薬工場は、安全管理がとても厳しく、たとえばスマートフォンのリチウム電池の発火が懸念されるので、特定の機種以外は持ち込めないんです。そうしたすごく細かい安全基準をクリアして、慎重に撮影しました。

海外で活動する自衛官を初めてフィクションで描く

――プロデューサーとしては、この作品で苦労された点はどこですか？

成宏基エグゼクティブプロデューサー（以下、成） 話のスケールと予算のギャップが、もともと大きかったことですね。シナリオを読んで、これをどう実現していくのか、という点が準備中に一番悩みました。銃撃戦と花火が入り乱れているような作品ですから、最初は映画化は無理だと思いました。でも、本質は人間ドラマですし、監督や出演者たちが新潟の皆さんとの協力を取り付けてきてくれた。その努力の積み上げを見て、できるかもしれない、と思いました。

商業映画ではありますが、体制的には半分自主映画のような体制で、チームの結束力があったから乗り越えられた部分があります。完全な商業体制では、この意思決定の速さや動き方はできなかったと思います。

――冒頭の南スーダンのシークエンスはリアルですごいですね。

成 あそこが一番頭が痛かったんです。最初、ロケ地を沖縄や北海道、千葉など色々検討したのですが、難しくて。そんな時、スタッフのひとりが「タイでアフリカのシーンを撮ったことがあるらしい」と聞いてきた。ヒントはそれだけだったのですが、たまたま釜山国際映画祭で会ったタイのプロデューサーに声をかけたら、「こないだ撮ったよ」と（笑）。すぐに見せてもらった写真で「いけるな」と思い、最小限の体制でタイに行って撮影しました。

――自衛隊員の持つ銃は持ち込めたのでしょうか。

小島 持ち込めなかったので、タイの美術チームが現地のミリタリーコミュニティに声をかけて調達してくれました。タイの美術チームはとても優秀で助かりました。

最初に出てくるUNのマークの入った高機動車も、ベースとなるトヨタのランドクルーザーの中古車を美術チームが見つけてきてくれました。たまたま白く塗装してあったので、そこにUNの車両らしく見えるように装飾を施しました。海外で活動する自衛官をフィクションの中で描いたのは日本初かもしれないですね。

自分にしかできない題材を

――こうしたオリジナルの野心的な作品の存在は日本映画にとってとても貴重だと思いますが、成さんからご覧になって小島監督はいかがでしたか。

成 感心したのは情報収集能力と、それを論理的に組み立てて物語に落とし込むロジカルな思考力です。ロジックだけでなく伝えたいメッセージ性もはっきりしているので、映画作家としてとても魅力的だと思ってます。また、どういう頭脳をしているのか分かりませんが、ギリギリのところで散らばった色々な物事を整理し、創りたいものを実現させる実行力は、すごい。こんな人はあまりいないなと思います。

小島 自分としては、直感的に「面白そうだな」「作りがいがあるかな」と思うところから始めています。僕が映画を作るなら、僕にしかできない題材をやるべきだし、「自分らしい題材かもしれない」という衝動的な感触は、これからも大事にしていきたいですね。

『火の華』

監督・編集・音楽：小島央大 企画・脚本：小島央大、山本一賢

出演：山本一賢、柳ゆり菜、松角洋平、田中一平、原雄次郎、新岡潤、キム・チャンバ、ゆかわたかし、今村謙斗、山崎潤、遠藤祐美、YUTA KOGA、ダンカン、伊武雅刀／主題歌：大貫妙子&坂本龍一「Flower」（commmons/Avex Music Creative Inc.）／2024年／日本／124分／製作・配給：アニモプロデュース／©animoproduce Inc. All Rights Reserved.／10月31日（金）ユーロスペースほか全国順次公開

