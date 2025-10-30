〈「最初は映画化は無理だと思った」壮麗な打ち上げ花火と元自衛官らの銃撃戦が入り乱れる衝撃の1作『火の華』はこうして生まれた【小島央大監督・成宏基エグゼクティブプロデューサーインタビュー 前編】〉から続く

昨年12月に公開が予定されていた『火の華』は、関係者の傷害事件によって、直前に公開が延期された。出演者兼プロデューサーであるK氏が逮捕・起訴されたことを受けての決定だった。昨今、関係者の不祥事によって公開が中止されたり、そのまま作品が封印されてしまったケースもいくつかある。公開を再度決定するに至った『火の華』の場合はどうだったのか。小島央大監督と本作のエクゼクティブプロデューサーでもある製作・配給のアニモプロデュース代表取締役の成宏基氏に経緯と考えを聞いた。（全2回の2回目／最初から読む）

事件が起こったとき

〈公開については様々なご意見があるかと存じますが、本作は監督やキャスト・スタッフをはじめとする大勢の関係者が携わって出来上がった映画であり、また、当該事案が映画とは一切関係のない場所で発生したものであることから、「個人の問題が作品そのものの責任に直結するものではない」という観点に基づき、製作会社・配給会社の責任かつ使命として劇場公開の決断に至りました。〉（映画『火の華』公開についてのご報告）

――今年8月に発表された声明では、上記のような考えを示されていますが、そこに至る過程についてあらためて伺いたいと思います。まず、K氏が関わった傷害事件は2024年9月18日に起きました。

成宏基エグゼクティブプロデューサー（以下、成） おそらく私が一番最初、事件が起きてほどなく、本人から「知り合いの知り合いと内輪揉めのようなことがあった」と聞きました。その時はそこまで大きな事だと聞いておらず、酒席でということでしたし、「まあ、そういうこともあるかな」くらいの印象でした。

小島央大監督（以下、小島） 僕は9月末か10月頭ぐらいに久しぶりに彼と会った時、いつもと様子が違ったので「何かあったんですか」と聞きました。すると揉め事があったという話をしていましたが、さほど深刻な様子ではなかったので、あまり気にかけなかったというのが正直なところです。

成 11月初めに彼が逮捕されたときは、数日後に、共通の知人から聞いて驚きました。そこから詳細を聞きに回った、という感じです。本人は拘束されているので、周囲に聞いてみましたが、あまり情報がなかった。

小島 僕は彼に連絡しても返信が来ないので、何かあったのかと心配していましたが、成さんから連絡があって事態を知りました。でもそこからは結局、何もできない状態が続きました。

事実が曖昧なまま判断せざるを得ない

――K氏は本作のプロデューサーであり俳優として出演もしています。

小島 彼は前作の『JOINT』のオーディションに来てくれて知り合いました。ぴったりの役柄があってキャスティングしたところ、撮影をしていくうちに、彼がキャストとしてだけでなく製作側としても参加してくれて、後半の撮影はすごく手伝ってもらいました。それで『JOINT』ではエグゼクティブプロデューサーという肩書きにさせてもらい、次の作品も一緒にやろうとなったのです。

成 Kさんと私はもともと知り合いだったんです。私が配給作品を探している中で、出演者の1人から勧められて『JOINT』を観たらすごく面白かった。そこに彼が出演していたわけです。

彼が逮捕された後、面会に行って事情も聞きました。ただ、現場を見たわけではないし、Kさんの主張とはまた違う見方を相手側はしているかもしれない。とにかく当事者同士でちゃんと和解できたらいいんじゃないかな、と彼にも言いましたし、本人もそれを望んでいました。どう判断するにせよ、まだ情報が足りない状況で、やきもきしていました。

――その後、この件が報道され、同じタイミングでK氏も起訴となりました。それから数日後に公開を延期するという判断をされます。その時点ではまだ事実が曖昧なまま、そうせざるを得なかったということでしょうか。

成 そうです。彼が起訴されて法廷で裁かれることになったわけですが、判決が出るのはだいぶ先になってしまう。しかし起訴されたということは、重く考えなければいけないなと。それで、配給を協力してくれることになっていた会社や、上映を予定していた映画館に共有して、協議を始めました。その結果、配給協力会社からは「社内判断としてこの状態だとできない」という回答をもらいました。コンプライアンス規定など、総合的な判断だと思います。

そこでうち一社で公開に踏み切るか、一旦延期するかの判断をしなければいけなくなりました。そのときが一番悩みました。監督とも色々相談しました。

明確な説明が持てなかった

小島 その時点で、予定されていた新潟での先行公開の2週間前くらいでしたが、曖昧な状態で公開するよりは、しっかり裁判を見届けて、関係者全員が納得できるタイミングの方がいいんじゃないか、というのが当時話し合いをして思ったことです。

成 単独で配給するのは難しいですができなくはない。しかし事件の事実関係が明確でないまま公開して、問い合わせが来た時に、何も答えられないというのが一番大きかったです。上映してくれる映画館にも非難の声がいくかもしれない。そうなると皆さんに迷惑をかけることになる。そのことを考えると、公開に踏み切ることはできませんでした。

その頃上映が決まっていたのは40館くらいでしたが、予定も含めると60館くらいは見えていました。宣伝の仕込みもやりきった中で、本当に苦渋の決断でした。

近年、様々な理由で公開中止・延期になる映画がいくつかありましたが、明確な判断基準はないんです。正直なところ「ここまで準備した以上はやってみようか」という気持ちもよぎりましたが、公開を強行することへの明確な説明が自分たちの中でも持てない中で公開するのは無責任だな、と。公開すればキャストや監督が前に出るわけで、プロデューサーとして無責任なことはできないなと思ったのが一番かもしれません。

――このままお蔵入りになるかもしれない、という事態は頭をよぎりませんでしたか？

小島 もちろんありました。そうならないためにはどうすればいいかを考えました。まずは製作の過程で協力してくれた方に「こういう状態なので、少し待っていてください」と説明しました。皆さん作品が世に出ることを望んでくれましたし、僕が落ち込まないように、と励ましの言葉もたくさんいただきました。

成 みんな応援してくれたんです。劇場さんも、知り合いのプロデューサーも、作品を見てくれた人も。「この映画は絶対公開しないといけないから頑張って」と。「今しんどいと思うけど頑張って」というメールをたくさんいただきました。それはすごく力になりました。

事件を受けて作品をいじるのは理屈に合わない

――延期によって、どのくらいの損害が発生したのでしょうか。

成 それは一口で言うには難しいです。そこまでかけてきた労力とか費用が一旦ストップするわけですから、ビジネス的損失としてのインパクトが大きかった、とだけ。映画は何年もかけて進めるプロジェクトですし、いつリターンが得られるか見えなくなるのも大きな不安です。

あらためて公開を決める前提としては、裁判が終結することが最大の条件だと思っていました。それによって事実が認定されれば、そこから説明のしようもあるはずですから。

――報道では割った瓶を足に刺して、といった凄惨な行為が報じられていました。

成 判決ではそういった事実はなかったとされています。もし故意に刺していたら、おそらく実刑になっていたでしょう。裁判の結果を聞いて報道の記事は事実と異なる部分が多いと感じました。ただ、傷害という事実はあるから、執行猶予がついた有罪となったのだと思います。

――執行猶予付きの有罪判決確定を受けて、公開に向けて動き出され、8月には声明を発表されました。オリジナルのまま、K氏のクレジットや出演シーンなどもそのままの形で公開することを決められました。

小島 作品を撮影・編集して全てが完璧になった数カ月後に事件が起きているので、作る過程とは全く関係ないことです。逆に、事件を受けて作品をいじるのは、理屈が合わないと思います。仮に彼の出演シーンを少々カットしたところで、その行為自体が事件に対する反応になってしまう。僕からわざわざ作品に事件を影響させているような、変な関係性になってしまうんです。もちろん主演なのか、どれくらいのシーン数かといったことを総合的に判断して、オリジナルのままでも作品と事件の距離は保たれていると考えました。

成 彼が作品の制作に参加し、貢献したことは事実ですし、それも含めて作品だと思いますから、その先で起きたことで作品をいじるという考えはあまりなかったです。

厳粛な気持ちで公開に臨みたい

――再度公開に向けて準備を始めて、スムーズに進みましたか？ それとも困難がありましたか？

成 困難ばかりです。いい映画だと思ってくれても、それ以上に各社の事情がある。事件が起きる前と後では、当然判断が変わってきますので、公開館数も当初の規模からはかなり少なくなりました。撮影地の新潟県内での上映館も少なくなりました。

小島 それでも公開に至ったことは映画にとってはすごくいいことです。映画に関わったたくさんの方と、皆が費やした労力が、映画を通して観客に伝わるのがすごくありがたいし、嬉しいことです。ただ、事件があった上での再公開なので、それを理解してもらった上で見てもらう責任も作者としてはあります。自分なりに厳粛な気持ちで公開に臨もうと思っています。

成 上映してくださる劇場さんには感謝しかありません。きちんと私たちの説明を聞いてくれて、決断してくださった。小島監督の才能を世に出すことは僕の使命だと思っていますが、そこに乗ってくれた、理解してくれたことは本当にありがたいと思っています。

小島 今回のことは僕のクリエイティブ、テーマ性や描きたいものといったスタンスには影響しませんが、やはり映画とは多くの人が関わるものであると。監督としてそれぞれの私生活をコントロールすることはもちろんできないし、すべきでもない。防ぎようがない事件や事故というリスクがある中で、芸術活動をしたいという気持ちがある。映画を作る喜びや、公開されて観客に感じてもらえる感動の方に僕は価値を感じているので、そちらに集中していきたいと思います。

