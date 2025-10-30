写真家で映画監督の蜷川実花さんが、俳優の沢尻エリカさんを久しぶりに撮影したことを報告しました。

【写真を見る】【 沢尻エリカ 】 撮影で様々な表情 蜷川実花さん「モードで大人なエリカ」撮影 「いつでも色々刺激してくれて楽しいのよ」

蜷川さんは自身のインスタグラムで「発売中のMgirlでほんとに久しぶりにエリカを撮りました。是非みてほしい」とコメントし、雑誌『Mgirl』N°37 2025-26AWで撮影した沢尻さんの写真を複数枚投稿しています。







撮影では、沢尻さんの多彩な表現力を引き出すため、今回は「いろんな表現のできる人なので、どんな撮影にするか悩んだんだけど、今回はモードで大人なエリカに」と今回のテーマを明かしました。公開された写真からは、様々な衣装と表情で魅せる沢尻さんの姿が確認できます。

一枚目の写真では、赤い背景の中、白いシャツに黒と青のストライプ風コルセットを合わせた衣装で髪を風になびかせる沢尻さん。紫のアイメイクが目元を強調しています。







別のカットでは、グレーの上着を着用し、大きなスリットから黒いブーツを覗かせる姿も。薄暗い室内での撮影で、真剣な表情でカメラを見つめています。







さらに、黒のファー風トップスとレース柄という組み合わせで、赤い背景に大人の表情を見せる一枚も。青紫の照明が当たり、赤と黒のコントラストが際立っています。







蜷川さんは最後に「また次に撮る時はどんなのにしようかなと、いつでも色々刺激してくれて楽しいのよ。また撮らせてねー」とコメントし、今後の撮影にも期待を寄せています。

この投稿に、「実花さまエリカ様最強のコンビ」「エリカ様素敵 大好きです

蜷川さんって、本当にすごいなっていつも思います」「エリカ様と蜷川さんの世界観大好きです」「いつか、蜷川実花さんに写真を撮ってもらいたいです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】