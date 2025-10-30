カンニング竹山隆範（54）が30日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）が生出演。高市早苗首相が米トランプ大統領との直接会談で「うまい外交をやった」と賞賛した。

番組では、日本から韓国と2カ国連続で歴訪したトランプ大統領の表情を振り返った。高市氏の行動について竹山が「今回、日本の外交って、うまかったですよね。トランプ政権のクセもちゃんとわかっている。やり方も分かっていて、高市総理もやっぱりうまいし、それが外交じゃないですか。トランプ氏がいい悪いはあるけれども、非常にうまい外交をやった」と激賞すると、キャノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司氏は「本当にうまいです。基本的に厳しくケチをつける見ていこうと思うんですが、なかなか（ケチのつけようが）ないぐらいなかなかうまくいってると思いますね」とコメントした。

高市氏は、6年ぶりに来日したトランプ大統領とは初対面だったが、米国側は東京から横須賀の米軍基地に向かう際には、国外の要人を乗せることのない大統領専用の海兵隊ヘリコプター、マリーンワンに高市氏を同乗させるなど特別扱い。互いに終始“友人”を強調し、早くも親密になったとの姿をアピールしていた。