10月30日、hitomiがInstagramを更新。16歳の長女との写真などを公開した。

【写真】アリエルに扮した長女や、ヴァネッサに扮した自身の写真を披露

hitomiは、自身のInstagramアカウントにて、長女と「ディズニー・ハロウィーン」を楽しんできたことを報告すると、「リトル・マーメイド」に登場するアリエルに扮した長女とヴァネッサに扮した自身の2ショットや、それぞれのソロショットを披露。

続けて、「なんとなく1日ヴァネッサの様に振る舞ってみました」「娘はやりたい仮装で大満足だったみたい」「夜はへとへとだったけどね…」と充実した時間を過ごしたことを明かした。

この投稿に対して、コメント欄には、「娘さんとのDハロめちゃいいですね」「やっぱりhitomiさんロング似合います」「美しくて凄みあり」「キレイ〜」などの声が集まっていた。

デビュー30周年を迎え、今後も精力的な活動を続ける意欲を見せているhitomi。私生活では、16歳の長女、10歳の長男、9歳の次男、5歳の三男という4児の母として奮闘する様子をSNSを中心に発信中だ。

画像出典：hitomiオフィシャルInstagramより