小泉セツ

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、主人公・松野トキの最初の夫、寛一郎が演じる松野（旧姓・山根）銀二郎が話題になった。松野トキのモデルである小泉セツにも、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と出会う前に結婚し、別れた夫が存在する。今回は、小泉セツの最初の夫である前田為二をご紹介したい。

困窮する稲垣家

まず、小泉セツが前田為二との結婚に至るまでの背景を振り返りたい。

小泉セツは、慶応4年（1868）2月4日、島根県松江市南田町で、松江藩士・小泉湊とその妻・チエの次女として生まれた。

小泉家は松江藩に代々仕え、禄高三百石の「上士」と呼ばれる由緒ある家柄だった。

だが、セツは小泉家で育つことはなく、生まれてから7日目に、松江市内中原町に住む稲垣金十郎・トミ夫妻の養女に迎えられている。

稲垣家の家柄は、禄高百石の「並士」である。

そのため養父母の稲垣金十郎・トミは、稲垣家より格式が高い家に生まれたセツを、「オジョ（お嬢）」と呼んで慈しみ、大切に育ていった。

しかし、稲垣家は家禄奉還後に立ち上げた事業が失敗し、多額の負債を背負ってしまう。

セツは学校が大好きなうえに、成績も優秀だったが、進学などとてもできる状況ではなく、義務教育である小学校下等教科を卒業すると、実父・小泉湊が家禄奉還後に興した織物会社で、機織りの仕事をはじめた。

人が良い養父・稲垣金十郎は、厳しい現実を前に働く気力もなく、60歳を超えた侍気質の養祖父・稲垣万右衛門間は、収入を得る能力など皆無に等しい。

よって稲垣家は、養母・トミが縫い物を、セツが機織りなどをして得る僅かな収入だけが頼りとなった。

加えて、はじめは好調だった実父・小泉湊の織物工社も衰退に向かい、最後には倒産することとなる。

そんな状況のなか、稲垣家の建て直しのために聟養子に迎えられたのが、前田為二である。

稲垣家の聟養子に

小泉セツの長男・小泉一雄の随筆『父小泉八雲』によれば、為二は安政5年（1858）9月22日に生まれた。

慶応4年（1868）生まれのセツより、10歳年上となる。

為二は鳥取藩士であった前田小一郎の次男で、前田家も稲垣家と同じく貧窮した士族だった。

この前田家と稲垣家の間で縁談が纏まり、明治19年（1886）11月30日、セツは為二を聟養子に迎えて、結婚している。

セツは18歳、為二は28歳であった。

為二の勤め先は、県庁とも機業会社ともいわれる。

ドラマの松野トキと銀二郎のように、セツと為二も気が合っていたのかもしれない。

セツは子どもの頃から昔話、民話、伝説など物語が大好きで、誰に対しても、物語を聞かせるようにせがんだという。

一方、為二は浄瑠璃が好きだった。セツは為二に勧められて、近松物をかなり読んだようである。

さらに、当時、流行していた月琴の弾き方を、セツは為二から習ったという。

また、セツは為二から、『鳥取の布団の話』という話を聞いている。

これは後に、セツがラフカディオ・ハーンに、最初に語る話となる（以上、小泉一雄『父小泉八雲』）。

セツは為二との結婚を、喜んだかもしれない。

だが、為二は、多額の借金を抱えているうえに、妻のセツをはじめ、妻の養父母、祖父までも養うことを期待される生活に絶望したのか、結婚から1年も経たないうちに、出奔してしまう。

帰来せず

出奔後、ドラマの銀二郎は東京で暮らしていたが、為二がいたのは大阪だった。

為二が大阪にいるとの噂を耳にしたセツから使いの者が送られ、帰ってくるように頼んだが、為二は聞き入れなかった。

諦めきれないセツが旅費を工面し、自ら大阪まで迎えにきたが、為二は冷言を浴びせるだけだった。

セツはこの時、橋の上から投身しようとまで、思い詰めた。だが、家族の顔が浮かび、思いとどまったという。

セツは松江に戻り、為二との婚姻関係を解消した。

セツには辛い出来事であるが、為二の置かれた状況を考えると、責められないのではないだろうか。

