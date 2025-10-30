「逃すとは驚きだ」シュワバーの選手会選出MVPに異論！　大谷翔平への低い評価に米記者が疑問「“投票疲れ”が出た可能性もある」

大谷とシュワバー。MVPを巡っては一騎打ちの様相を呈している中で、一つの結論は波紋を生んだ(C)Getty Images

選手たちの“リアルな評価”が議論の的となっている。

現地時間10月29日、選手間投票で決定する「プレーヤーズ・チョイス・アワード」各賞が発表。ナ・リーグの最優秀野手部門では、今季の同リーグで2冠（本塁打と打点）をやってのけたカイル・シュワバー（フィリーズ）が選出され、注目された大谷翔平（ドジャース）は3年連続4度目の受賞を逃した。

大谷は文字通り歴史的なシーズンを送った。6月のパドレス戦で実戦登板を果たすと、メジャーリーグでのリハビリ登板という異例の調整を重ねながら、投打二刀流を再始動。最終的に史上初となる「50-50（50本塁打＆50奪三振）」をやってのけた。

無論、56本塁打と132打点を挙げ、フィリーズの地区優勝に貢献したシュワバーも受賞には値する。しかし、「最も価値がある選手（MVP）」を巡って一部メディアで異論が噴出。投打で違いを生んだ大谷への評価に疑問の声が上がった。

米誌『Sports Illustrated』のドジャース番を務めるJP・フーンストラ記者は「オオタニは何も手に入らなかった」と指摘。「オオタニは健康状態も良く、指名打者として158試合に出場し、MLBトップの146得点、380塁打を記録し、ナショナル・リーグでは長打率（.622）、OPS（1.104）、OPS+（179）でトップの成績を収めたシーズンを終えた。だから、賞を逃すとは驚きだ」と選手会の投票結果に異論を投じた。