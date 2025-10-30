「韓国と日本には明確な違いがある」広島の韓国人GKが母国メディアに語る、Jリーグで得た“刺激”「J１はサッカーへの情熱が非常に強い」
今季からサンフレッチェ広島でプレーする韓国人GKチョン・ミンギが、母国メディア『MKスポーツ』に心境を語った。
現在29歳のGKは、2018年に韓国２部のFC安養でプロデビュー。その後、全北現代を経て、今季、水原FCから広島に期限付き移籍。初の海外挑戦の場にJリーグを選んだ。
チョン・ミンギは「日本で大きな問題もなく順調にプレーしている。出場試合数は多くありませんが、素晴らしいチームの素晴らしい選手たちとプレーすることで、多くのことを学んでいます。素晴らしい経験になっている」と充実感を示した。
実際に経験して感じた日本と韓国サッカーの違いにも言及。「（日本は）確かにパス回しが多いですね。韓国はチームワークを重視した守備をする。日本は前線でプレスをかけることが多い。韓国と日本には明確な違いがあると思います」と語った。
また、これまで多くの韓国人GKがJリーグでプレーしているが、「彼らが日本へ行く最大の理由は何でしょうか？」と訊かれると、こう分析した。
「比較するのは少しおこがましいですが、日本はより組織的にサッカーができるように思えます。日本には確立されたシステムがある。芝の心配もなく、どのスタジアムも素晴らしい。私は日本でプレーしてまだそれほど長くはありませんが、多くのことを学びました。
私たちのチームの正ゴールキーパー（大迫敬介）も日本代表。競争は簡単ではありませんが、常に全力を尽くしています。そのような素晴らしい選手たちと競い合うことで多くのことを学べるので、プラスに働いていると思います」
続けて、「J１リーグはサッカーへの情熱が非常に強い。どこに行ってもスタジアムは満員のファンで溢れている」と日本の環境を絶賛したチョン・ミンギは、「出場機会があれば、より良いパフォーマンスを見せたい」と力強く意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
