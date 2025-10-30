まさかの欧州５大リーグワースト…大失速プレミア王者、天敵に３か月連続で敗れる。２年目指揮官ぼやき「７戦６敗はリバプールの水準ではない」
遠藤航が所属するリバプールは今季、開幕戦となったコミュニティ・シールドこそ、PK戦の末にクリスタル・パレスに敗れたものの、以降は公式戦７連勝を達成。このまま突っ走ると思われたが、プレミアリーグ第６節でパレスに再び敗れたのを皮切りに、４連敗を喫した。
10月22日のフランクフルト戦（CLリーグフェーズ第３節）で大勝し、ようやく連敗ストップ。ただ、直後の25日にブレントフォード戦（プレミアリーグ第９節）を落とすと、29日のパレス戦（カラバオカップ４回戦）では０−３で惨敗した。鎌田大地を擁するパレスには、３か月連続で敗れており、天敵だ。
これで直近の公式戦７試合で６敗目に。英衛星放送『Sky Sports』によれば、「この期間、全公式戦において、これほど多くの敗戦を喫している欧州５大リーグのチームは他にない」という。また、10試合連続で失点という記録も厳しい現状を物語っている。
就任２年目のオランダ人指揮官、アルネ・スロットは「６試合中５敗、あるいは７試合中６敗はリバプールの水準ではない」とぼやいた。昨季のプレミアリーグ王者はあるべき姿を取り戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地がリバプール相手に２ゴールを演出
